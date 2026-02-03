Многи људи стављају уље у воду када кувају тјестенину, ево зашто је то погрешно

03.02.2026
Тиктокерка Карен је подијелила кључне савјете које је научила у кулинарској школи, а који су потпуно промијенили начин на који прави јела од тестенине. Истакла је да многи људи додају погрешан састојак у воду када кувају тјестенину, вјерујући да ће то побољшати укус, пише Мирор.
У свом видеу је објаснила: „Не стављајте уље у воду за пасту. Иако људи мисле да спрјечава љепљење, то је непотребно. Једино што треба да додате у воду је со.“
Једини састојак који вам је потребан је со.
Савјетовала је пратиоцима да сачувају воду у којој се кувала и да је користе када комбинују тјестенину са сосом, јер она значајно побољшава укус. „Тјестенина ослобађа скроб у воду, што помаже да се сос природно згусне“, додала је. „Та скробна вода емулгира са вашим сосом и ствара свиленкасту текстуру. Овај корак заиста подиже јело на виши ниво.“
Поред тога, препоручила је да се тјестенина не кува до краја, објашњавајући да ће сос употпунити процес кувања, спрјечавајући да се тјестенина прекува.
„Сјећам се да су у кулинарској школи рекли да је однос тестенине и воде 10:1, али однос 4:1 сасвим добро функционише. Само се побрините да има довољно воде да се тјестенина може кретати и довољно соли да се зачини унутрашњост“, наставила је.
На крају, рекла је да једноставност може резултирати најбољим јелима од тјестенине, наглашавајући да најукуснији оброци понекад садрже врло мало састојака.
