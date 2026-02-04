Logo
Пожар прогутао шталу и хиљаде бала сијена на Зупцима

Пожар прогутао шталу и хиљаде бала сијена на Зупцима
Фото: Printscreen/Instagram/vatrogasno_lastva

У пожару који је синоћ избио у селу Ограде на подручју Зубаца изгорјела је штала, а причињена је велика материјална штета.

Како је саопштено из Ватрогасног друштва "Ластва", дојава о пожару примљена је 3. фебруара у 19:45 часова, након чега су ватрогасци одмах изашли на терен. Ватра је захватила помоћни објекат - шталу, у којој је изгорјело између 7.000 и 10.000 бала сијена.

Због велике количине запаљивог материјала, интервенција је трајала сатима, а ватрогасци су и даље ангажовани на терену како би се спријечило поновно избијање пожара.

Увиђај ће бити обављен данас, када се за то стекну услови, по налогу Окружног јавног тужилаштва у Требињу, након чега ће бити познато више детаља о узроку пожара.

