Пожар прогутао шталу и хиљаде бала сијена на Зупцима

Извор:
АТВ
04.02.2026
07:44
У пожару који је синоћ избио у селу Ограде на подручју Зубаца изгорјела је штала, а причињена је велика материјална штета.
Како је саопштено из Ватрогасног друштва "Ластва", дојава о пожару примљена је 3. фебруара у 19:45 часова, након чега су ватрогасци одмах изашли на терен. Ватра је захватила помоћни објекат - шталу, у којој је изгорјело између 7.000 и 10.000 бала сијена.
Због велике количине запаљивог материјала, интервенција је трајала сатима, а ватрогасци су и даље ангажовани на терену како би се спријечило поновно избијање пожара.
Увиђај ће бити обављен данас, када се за то стекну услови, по налогу Окружног јавног тужилаштва у Требињу, након чега ће бити познато више детаља о узроку пожара.
