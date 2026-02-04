Logo
Roditelji iz očaja ubili sinove, pa presudili i sebi

Izvor:

Blic

04.02.2026

08:43

Родитељи из очаја убили синове, па пресудили и себи
Foto: cottonbro studio/Pexels

Australiju je potresla strašna tragedija u Pertu, gdje su roditelji i njihova dva sina sa autizmom pronađeni mrtvi u porodičnoj kući. Policija sumnja da je riječ o ubistvu i samoubistvu, dok se kao mogući uzrok navode finansijski problemi i nedostatak sistemske podrške porodici sa teško oboljelom djecom. Porodica je iza sebe ostavila oproštajno pismo, a slučaj je izazvao burne reakcije javnosti.

Tijela Džerpoda Klana (50), Majven Goust (49) i njihovih sinova Leona (16) i Otisa (14) pronađena su u kući u Mosman Parku. Njegovatelj koji je redovno pomagao djeci, koja su imala teški autizam, pozvao policiju jer mu niko nije odgovarao kada je došao na zakazanu posjetu. Dodatno ga je uznemirila poruka koju je pronašao, a na kojoj je pisalo "Ne ulazi".

Kada su policajci ušli u kuću, pronašli su djecu i roditelje mrtve, kao i njihova dva psa i mačku u garaži. Tijela su pronađena u odvojenim prostorijama.

Napušteni od porodice i sistema

Oproštajno pismo koje je pronađeno u kući, navela istražitelje na zaključak da se radi o ubistvu i samoubistvu, jer je navodno opisivalo planove za porodične finansije i sugerisala na zajedničku odluku roditelja da okončaju svoje živote i živote svoje djece. Policija je potvrdila da nije korišćeno oružje.

Detektivka Džesika Sekuro izjavila je: "Iako je istraga u ranoj fazi, slučaj se vodi kao ubistvo-samoubistvo. "Dodala je da su pronađeni dokazi koji ukazuju na finansijske probleme i osjećaj izolacije porodice.

Porodica se suočavala sa velikim izazovima zbog težeg oblika autizma kod oba sina. Kako prijatelji porodice navode, roditelji su se osećali napušteno od strane sistema, uključujući Nacionalni program osiguranja za osobe sa invaliditetom (NDIS).

Porodični slom

Jedan od sinova je izgubio pravo na finansijsku podršku, što je dodatno otežalo situaciju.

Prijatelji i članovi zajednice izrazili su tugu i bes na društvenim mrežama. Mentor za autizam Mendi Pejdž napisala je: "Roditelji su bili njihova najveća podrška, ali ih je sistem izneverio osjećali su se sve više izolovano, bespomoćno i napušteno od porodice, prijatelja, službi podrške, škole, NDIS-a, zdravstvenog sistema i društva u celini". Škola koju su djeca pohađala takođe je izrazila saučešće, ali nije komentarisala detalje slučaja.

Druga prijateljica, koja je tražila da ostane anonimna, naglasila je da "ova tragedija nije slučaj porodičnog nasilja, već rezultat porodičnog sloma pod pritiskom sistema koji ih nije podržavao", prenosi Blic.

