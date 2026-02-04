Logo
Large banner

Detalji ubistva Gadafijevog sina

04.02.2026

08:18

Komentari:

0
Детаљи убиства Гадафијевог сина

Sajf al-Islam Gadafi, sin nekadašnjeg lidera Libije Moamera Gadafija, ubijen je u utorak u svojoj kući u libijskom gradu Zintan, prenijela je Al Džazira, pozivajući se na zvaničnike i lokalne medije.

Gadafijev advokat Kaled al-Zaidi i njegov politički savjetnik Abdula Otman objavili su sinoć njegovu smrt u odvojenim porukama na Fejsbuku, ne iznoseći detalje, prenosi danas Al Džazira.

Вода чесма

Banja Luka

Suve slavine u više banjalučkih naselja

Libanski list „Favasal Medija“ prenosi Otmanove riječi da su naoružani muškarci ubili Gadafija (53) u njegovoj kući u libijskom gradu Zintan, oko 136 kilometara jugozapadno od Tripolija, gdje je proveo posljednjih desetak godina.

Gadafijev politički tim je kasnije objavio saopštenje u kojem navodi da su „četvorica maskiranih ljudi“ upala u njegovu kuću i ubila ga na „kukavički i izdajnički način“.

Navodi se i da se Gadafi sukobio sa napadačima, koji su isključili bezbjednosne kamere u kući „u očajničkom pokušaju da prikriju tragove svog gnusnog zločina“.

беба-09092025

Društvo

Najljepše vijesti iz porodilišta: U Srpskoj rođeno 29 beba

Kaled al-Mišri, bivši predsjednik Visokog državnog savjeta sa sjedištem u Tripoliju, međunarodno priznatog vladinog tijela, pozvao je na „hitnu i transparentnu istragu“ o ubistvu, u objavi na društvenim mrežama.

Izvršioci ubistva i motiv još nisu poznati.

Gadafi nikada nije obavljao neku zvaničnu državnu funkciju u Libiji, ali se smatra da je u periodu između 2000. i 2011. godine bio de fakto broj dva u toj zemlji, sve dok libijske opozicione snage nisu svirepo ubile njegovog oca Moamera Gadafija.

ChatGPT

Nauka i tehnologija

ChatGPT se suočio sa povećanim brojem grešaka

Sajf Gadafi je 2011. zatvoren u Zintanu, a na osnovu potjernice Međunarodnog krivičnog suda (ICC) bio je osuđen na smrt nakon suđenja po hitnom postupku, ali je 2017. oslobođen u okviru opšteg pomilovanja.

Podijeli:

Tagovi:

Saif el Islam Gadafi

Ubistvo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Чај шоља напитак чајник сто

Zdravlje

Promoviše se lažni lijek protiv raka

2 h

0
Обезбјеђење изводи Анелу Ахмић из Елите

Scena

Drama u Eliti: Obezbjeđenje hitno izvelo Aneli Ahmić

2 h

0
Који производи су највише поскупјели у 2025. години?

Ekonomija

Koji proizvodi su najviše poskupjeli u 2025. godini?

2 h

0
Никола Јокић се превија од болова на терену

Košarka

Jokić pao na parket i previjao se od bolova (VIDEO)

2 h

0

Više iz rubrike

Трамп амерички предсједник

Svijet

Tramp: Putin održao riječ

3 h

0
Бијела кућа: Виткоф и Кушнер ће учествовати на трилатерали са Русијом и Украјином

Svijet

Bijela kuća: Vitkof i Kušner će učestvovati na trilaterali sa Rusijom i Ukrajinom

3 h

0
Чамац ударио у брод Обалске страже, трага се за жртвама

Svijet

Čamac udario u brod Obalske straže, traga se za žrtvama

3 h

0
Кућна помоћница из БиХ била у саставу банде која је ојадила аустријског пезионера

Svijet

Kućna pomoćnica iz BiH bila u sastavu bande koja je ojadila austrijskog pezionera

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

45

Učenica osmog razreda zapalila učionicu, djecu tukla čekićem

10

45

Branka iz Bijeljine traži tetku: Rekli da je umrla, kasnije saznali istina

10

43

Beba primljena s temperaturom, ljekari otkrili 500 uboda

10

42

Izgorjela štala i hiljade bala sijena: Vatrogasci uputili hitan apel

10

41

Direktor Fonda detaljno objasnio sve o uvećanju penzija

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner