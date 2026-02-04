Detalji ubistva Gadafijevog sina

Sajf al-Islam Gadafi, sin nekadašnjeg lidera Libije Moamera Gadafija, ubijen je u utorak u svojoj kući u libijskom gradu Zintan, prenijela je Al Džazira, pozivajući se na zvaničnike i lokalne medije.

Gadafijev advokat Kaled al-Zaidi i njegov politički savjetnik Abdula Otman objavili su sinoć njegovu smrt u odvojenim porukama na Fejsbuku, ne iznoseći detalje, prenosi danas Al Džazira.

Libanski list „Favasal Medija“ prenosi Otmanove riječi da su naoružani muškarci ubili Gadafija (53) u njegovoj kući u libijskom gradu Zintan, oko 136 kilometara jugozapadno od Tripolija, gdje je proveo posljednjih desetak godina.

Gadafijev politički tim je kasnije objavio saopštenje u kojem navodi da su „četvorica maskiranih ljudi“ upala u njegovu kuću i ubila ga na „kukavički i izdajnički način“.

Navodi se i da se Gadafi sukobio sa napadačima, koji su isključili bezbjednosne kamere u kući „u očajničkom pokušaju da prikriju tragove svog gnusnog zločina“.

Kaled al-Mišri, bivši predsjednik Visokog državnog savjeta sa sjedištem u Tripoliju, međunarodno priznatog vladinog tijela, pozvao je na „hitnu i transparentnu istragu“ o ubistvu, u objavi na društvenim mrežama.

Izvršioci ubistva i motiv još nisu poznati.

Gadafi nikada nije obavljao neku zvaničnu državnu funkciju u Libiji, ali se smatra da je u periodu između 2000. i 2011. godine bio de fakto broj dva u toj zemlji, sve dok libijske opozicione snage nisu svirepo ubile njegovog oca Moamera Gadafija.

Sajf Gadafi je 2011. zatvoren u Zintanu, a na osnovu potjernice Međunarodnog krivičnog suda (ICC) bio je osuđen na smrt nakon suđenja po hitnom postupku, ali je 2017. oslobođen u okviru opšteg pomilovanja.