Ovako savršen februar se neće ponoviti do 2037. godine

Izvor:

Telegraf

04.02.2026

09:54

Komentari:

0
Овако савршен фебруар се неће поновити до 2037. године

Februar 2026. godine ulazi, kako stručnjaci navode, u kalendarski istoriju.

Februar 2026. godine izdvaja se u kalendaru kao rijedak i potpuno pravilan mjesec. Ima tačno 28 dana i sastoji se od četiri iste sedmice, bez ikakvih odstupanja u rasporedu.

Mjesec počinje u nedjelju i završava se u subotu, pa se svaki dan u nedjelji pojavljuje tačno četiri puta.

Kalendar je zatvorena cjelina bez "viška" dana, produženih sedmica ili preliva u naredni mjesec.

Ovakav raspored moguć je samo u neprestupnim godinama u kojima 1. februar pada u nedjelju, zbog čega se ne pojavljuje često.

Posljednji put savršeno simetričan februar zabilježen je 2015. godine, dok se u 2026. ovaj kalendarski obrazac ponavlja. Nakon toga, sljedeći takav februar očekuje se tek 2037. godine.

Zbog potpune pravilnosti, februar 2026. važi za najpregledniji mjesec u godini. Svaka sedmica ima istu strukturu, svi datumi zauzimaju isto mjesto u kalendaru.

Bez prestupnog dana i bez kalendarskih izuzetaka, ovaj februar predstavlja retku tačku potpune ravnoteže u godišnjem rasporedu vremena, prenosi "Telegraf".

Tagovi:

Mjesec

Februar

