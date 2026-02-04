Ovako savršen februar se neće ponoviti do 2037. godine

Izvor:
Februar 2026. godine ulazi, kako stručnjaci navode, u kalendarski istoriju.
Februar 2026. godine izdvaja se u kalendaru kao rijedak i potpuno pravilan mjesec. Ima tačno 28 dana i sastoji se od četiri iste sedmice, bez ikakvih odstupanja u rasporedu.
Mjesec počinje u nedjelju i završava se u subotu, pa se svaki dan u nedjelji pojavljuje tačno četiri puta.
Kalendar je zatvorena cjelina bez "viška" dana, produženih sedmica ili preliva u naredni mjesec.
Ovakav raspored moguć je samo u neprestupnim godinama u kojima 1. februar pada u nedjelju, zbog čega se ne pojavljuje često.
Posljednji put savršeno simetričan februar zabilježen je 2015. godine, dok se u 2026. ovaj kalendarski obrazac ponavlja. Nakon toga, sljedeći takav februar očekuje se tek 2037. godine.
Zbog potpune pravilnosti, februar 2026. važi za najpregledniji mjesec u godini. Svaka sedmica ima istu strukturu, svi datumi zauzimaju isto mjesto u kalendaru.
Bez prestupnog dana i bez kalendarskih izuzetaka, ovaj februar predstavlja retku tačku potpune ravnoteže u godišnjem rasporedu vremena, prenosi "Telegraf".
