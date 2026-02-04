Da li je to ubjedljivo najgori horoskopski znak?

Teško je zamisliti da osobe rođene u ovom znaku imaju svoju skrivenu prirodu, lice koje ne pokazuju drugima.

Pripadnici ovog znaka su poznati po velikoj i moćnoj energiji, ali i sposobnosti da svaki problem da posmatraju iz više uglova, analiziraju i da donose pametne odluke.

Oni imaju veliku želju za slobodom, tako da izbjegavaju ljude i situacije koje ih ograničavaju i sputavaju.

Riječ je o Vodoliji.

Osobe rođene između 21. januara i 20. februara su obično hladne, smirene i staložene, ali mogu da budu veoma okrutne i da pokažu svoje drugo lice ukoliko ih neko povredi.

Vodolija je fiksni znak, a to znači da su veoma stabilni ali u isto vrijeme i ograničeni.

Mnogi kažu da su zapravo najgori znak u horoskopu.

Ljudi koji dobro ne poznaju osobu rođenu u ovom horoskopskom znaku će njihovo uobičajeno ponašanje okarakterisati kao nepristojno. Često će ih nazvati nekulturnom osobom bez manira, ali istina je da oni postupaju ono kako se osjećaju u tom trenutku i Vodolije u tome ne vide ništa sporno.

Iza stvari koje rade ne postoji nikakva loša namjere. Ali ipak njihovi postupci mogu naići na neodobravanje ljudi koji ih ne poznaju.

Vodolije takođe mogu imati loš humor. Nerijetko znaju da se našale na tuđ račun ili da spomenu neku osetljivu temu, zbog čega ih drugi smatraju uvrjedljivim.

Takođe, pripadnici ovog znaka imaju Urana u svojoj natalnoj karti, zbog čega imaju jedinstvene karakteristike – oni mogu biti ćudljivi i previše osjetljivi, samo to nikada neće pokazati drugima.

Često teško ostvaruju duboke i stabilne emotivne odnose, jer znaju da budu promjenjivi ali i tvrdoglavi, što im otežava da održe vezu, prenosi Krstarica.