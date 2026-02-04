Februar je ključan mjesec za pripremu bašte: Evo kako pravilno orezati biljke

Proljeće je sve bliže, ali iskusni baštovani znaju da se prava priprema za bogatu i zdravu baštu ne radi u martu, već znatno ranije. Upravo februar je mjesec koji odlučuje kakav će biti rast biljaka, cvjetanje i stanje travnjaka tokom cijele sezone.

Baštenski stručnjaci ističu da mali, ali pravovremeni zahvati u ovom periodu mogu napraviti ogromnu razliku kada temperature porastu. Iako trava još miruje i košenje nije preporučljivo, travnjak zahtijeva pažnju. Najvažnije je izbjegavati gaženje po mokroj ili zaleđenoj travi, jer se na taj način sabija zemljište i oštećuje korijen biljke.

Kako pripremiti travnjak za novu sezonu

Tokom suvih i toplijih dana savjetuje se lagano grabuljanje, kojim se uklanjaju ostaci lišća, mahovina i suva trava. Ovim postupkom poboljšava se protok vazduha do korijena i sprečava razvoj bolesti. Po potrebi, može se dodati blago, prirodno đubrivo koje ne sadrži agresivne hemikalije i bezbjedno je za djecu, kućne ljubimce i ptice.

Februar – posljednji poziv za zimsko orezivanje

Ako orezivanje nije obavljeno ranije, februar predstavlja poslednji trenutak za ovaj važan posao. Voćke poput jabuka i krušaka, kao i ruže i većina listopadnih žbunova, treba da se orežu prije nego što započne intenzivan rast.

Uklanjanjem suvih, oštećenih i ukrštenih grana omogućava se biljci da energiju usmjeri na zdrave dijelove, što kasnije rezultira jačim granama, obilnijim cvjetanjem i kvalitetnijim plodovima. Orezivanje je najbolje obavljati tokom suvog dana, kada nema mraza, kako bi se izbjegla dodatna oštećenja biljaka.

Još nekoliko važnih poslova koje ne treba preskočiti

Pored travnjaka i orezivanja, februar je idealan mjesec za provjeru stanja baštenskog alata, čišćenje saksija i planiranje sadnje. Ovo je pravo vrijeme da se naruče sjemena, pripreme gredice i provjeri drenaža zemljišta.

Iskusni baštovani savjetuju i postavljanje zaštite za mlade biljke, jer su kasni mrazevi i dalje mogući. Malo dodatne pažnje sada može spriječiti velike probleme kasnije.