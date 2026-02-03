Logo
Large banner

Kako najlakše spriječiti napad panike? Isprobajte ovaj trik sa limunom!

03.02.2026

13:49

Komentari:

0
Како најлакше спријечити напад панике? Испробајте овај трик са лимуном!
Foto: Jason Deines/Pexels

Ako imate napad panike koji nije previše intenzivan, možete ga spriječiti uz pomoć jednostavnog trika, tvrdi psiholog u videu objavljenom na TikToku.

Napadi panike mogu uključivati:

znojenje cijelog tela ili dlanova

ubrzan rad srca

drhtanje

osjećaj malaksalosti

strah od smrti

Dženifer Anders, psiholog iz Kolorada, objavila je video u kom pokazuje svoju metodu za zaustavljanje napada panike. Video je do sada pogledalo 2,7 miliona ljudi.

Беч-Аустрија

Svijet

Srbima u Austriji se ovo neće svidjeti: Uvodi se najstroži Zakon

U svom triku, Dženifer koristi limun kao sredstvo za trenutno rešenje.

Kada osjetite napad panike:

Iscijedite limun

Stavite ga u usta

Anders objašnjava:

"Ovaj trik unosi svest u tijelo i sadašnji trenutak, što je sredstvo za uzemljenje. Zbog kiselosti limuna, usta se skupljaju i vaša pažnja se skreće sa negativnih misli na okolinu. Limun u ovom slučaju pomaže da se povežete sa svojim okruženjem".

Ona naglašava da ovaj trik ne pomaže kod napada panike zbog izuzetno intenzivnih iskustava, već je namenjen za lakše epizode panike.

Podijeli:

Tag:

limun

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Пет животних навика које вас увијек штите

Savjeti

Pet životnih navika koje vas uvijek štite

11 h

0
И пешкири имају рок трајања: Ево када је право вријеме да их замијените

Savjeti

I peškiri imaju rok trajanja: Evo kada je pravo vrijeme da ih zamijenite

13 h

0
Овако ћете без муке да уклоните пањ из дворишта

Savjeti

Ovako ćete bez muke da uklonite panj iz dvorišta

13 h

0
Увече убаците ово у рерну, а ујутру ће бити блистава без имало рибања

Savjeti

Uveče ubacite ovo u rernu, a ujutru će biti blistava bez imalo ribanja

15 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

59

Pogledajte kako je Partizan izgubio u posljednjoj sekundi

22

53

Pazurević za ATV: Mislim da ljudi u Savjetu ministara nemaju blage veze kakve su nama posljedice nanesene

22

48

Godišnjica pucnjave u Švedskoj: Adnan iz BiH kćerku nazvao po ženi koja ga je spasila

22

40

Nastavak projekta turističkih vaučera u Republici Srpskoj

22

36

Brutalna posljednja četvrtina i Zvezdini nebeski skokovi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner