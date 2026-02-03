Kako najlakše spriječiti napad panike? Isprobajte ovaj trik sa limunom!

03.02.2026
Ako imate napad panike koji nije previše intenzivan, možete ga spriječiti uz pomoć jednostavnog trika, tvrdi psiholog u videu objavljenom na TikToku.
znojenje cijelog tela ili dlanova
ubrzan rad srca
drhtanje
osjećaj malaksalosti
strah od smrti
Dženifer Anders, psiholog iz Kolorada, objavila je video u kom pokazuje svoju metodu za zaustavljanje napada panike. Video je do sada pogledalo 2,7 miliona ljudi.
U svom triku, Dženifer koristi limun kao sredstvo za trenutno rešenje.
Iscijedite limun
Stavite ga u usta
Anders objašnjava:
"Ovaj trik unosi svest u tijelo i sadašnji trenutak, što je sredstvo za uzemljenje. Zbog kiselosti limuna, usta se skupljaju i vaša pažnja se skreće sa negativnih misli na okolinu. Limun u ovom slučaju pomaže da se povežete sa svojim okruženjem".
Ona naglašava da ovaj trik ne pomaže kod napada panike zbog izuzetno intenzivnih iskustava, već je namenjen za lakše epizode panike.
