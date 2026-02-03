Uveče ubacite ovo u rernu, a ujutru će biti blistava bez imalo ribanja

Postoji mnogo zanimljivih i vrlo jednostavnih trikova koji vam mogu pomoći da se riješite tvrdokornih masnoća bez preteških hemikalija

Zašto soda bikarbona i sirće tako dobro čiste zajedno?

Soda bikarbona je, zapravo, natrijum-bikarbonat, a u kombinaciji sa alkoholnim sirćetom čini da uspješno „manipulišemo“ molekulima. Soda je sasvim suprotna od sirćeta, iako je oštrija od njega, i djeluje tako što „rastvara organsku materiju“, kaže profesorka hemije na Državnom univerzitetu u Oregonu Mej Niman.

Sirće i soda bikarbona se nalaze na suprotnim stranama pH skale, odnosno mjere koliko je neka supstanca kisela ili bazna. Kao bazna, soda bikarbona rastvara organska jedinjenja koja čine prljavštinu, masnoću i slično, a mineralna struktura njenih čestica obezbjeđuje nježno čišćenje bez ogrebotina.

Kao kiselina, sirće dalje razlaže minerale, a kombinovanje ovih sastojaka daje nevjerovatne rezultate! Kada se soda bikarbona pomiješa sa sirćetom, kiselina razgrađuje sodu bikarbonu, oslobađajući gas ugljen-dioksida, koji pomaže da se nečistoća u potpunosti ukloni i rerna ostaje blistavo čista.

Kako očistiti rernu sodom bikarbonom i sirćetom?

Sastojci:

-pola šoljice sode bikarbone

-jedna kašika deterdženta za pranje sudova

-malo vode

-kašika sirćeta.

Kako se koristi?

Nanesite ovu smjesu na zidove rerne i ostavite da djeluje preko noći. Sutradan samo uzmite krpu i brišite rernu sve dok ne uklonite mješavinu u potpunosti, a zatim je prebrišite krpom natopljenom sirćetom.