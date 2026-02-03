Uveče ubacite ovo u rernu, a ujutru će biti blistava bez imalo ribanja

Izvor:
Krstarica
03.02.2026
09:00
Postoji mnogo zanimljivih i vrlo jednostavnih trikova koji vam mogu pomoći da se riješite tvrdokornih masnoća bez preteških hemikalija
Soda bikarbona je, zapravo, natrijum-bikarbonat, a u kombinaciji sa alkoholnim sirćetom čini da uspješno „manipulišemo“ molekulima. Soda je sasvim suprotna od sirćeta, iako je oštrija od njega, i djeluje tako što „rastvara organsku materiju“, kaže profesorka hemije na Državnom univerzitetu u Oregonu Mej Niman.
Sirće i soda bikarbona se nalaze na suprotnim stranama pH skale, odnosno mjere koliko je neka supstanca kisela ili bazna. Kao bazna, soda bikarbona rastvara organska jedinjenja koja čine prljavštinu, masnoću i slično, a mineralna struktura njenih čestica obezbjeđuje nježno čišćenje bez ogrebotina.
Kao kiselina, sirće dalje razlaže minerale, a kombinovanje ovih sastojaka daje nevjerovatne rezultate! Kada se soda bikarbona pomiješa sa sirćetom, kiselina razgrađuje sodu bikarbonu, oslobađajući gas ugljen-dioksida, koji pomaže da se nečistoća u potpunosti ukloni i rerna ostaje blistavo čista.
Sastojci:
-pola šoljice sode bikarbone
-jedna kašika deterdženta za pranje sudova
-malo vode
-kašika sirćeta.
Nanesite ovu smjesu na zidove rerne i ostavite da djeluje preko noći. Sutradan samo uzmite krpu i brišite rernu sve dok ne uklonite mješavinu u potpunosti, a zatim je prebrišite krpom natopljenom sirćetom.
