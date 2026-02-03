Užas kod Topole: Auto se prevrnuo na krov

U blizini Topole, pored glavnog puta, jedan

U selu Vinča, nedaleko od krivine “volan”, u kanalu pored glavnog puta nalazi se automobil gornjomilanovačkih registarskih oznaka.

Za sada nije poznato kako je došlo do ove saobraćajne nezgode.

Vozačima se savjetuje dodatan oprez u saobraćaju zbog vlažnih i zaleđenih kolovoza, prenosi Informer.