Užas kod Topole: Auto se prevrnuo na krov

Izvor:
Informer
03.02.2026
08:35
Komentari:0
U blizini Topole, pored glavnog puta, jedan
U selu Vinča, nedaleko od krivine “volan”, u kanalu pored glavnog puta nalazi se automobil gornjomilanovačkih registarskih oznaka.
Za sada nije poznato kako je došlo do ove saobraćajne nezgode.
Vozačima se savjetuje dodatan oprez u saobraćaju zbog vlažnih i zaleđenih kolovoza, prenosi Informer.
