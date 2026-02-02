Komšije pričaju o hororu u Sloveniji: Davio ženu pa pucao na sina

Borislav Bojanić (44) iz Novog Grada koji se sumnjiči da je u Bojancima kod Črnomelja ubio Darka S, brata svoje žene, prema pisanju portala Zurnal24.si za koji su govorile komšije, najvjerovatnije je pobjegao u Hrvatsku nakon zločina.

Kako piše ovaj medij, policija za njim i dalje traga, a ova strašna tragedija duboko je potresla mještane sela.

Žena jednom pobjegla od njega

Prema riječima mještana, Bojanić i njegova supruga su roditelji trojice sinova (23, 21 i 12 godina) i devetogodišnje kćerke.

Prema pisanju Zurnal24.si u Bojance su se doselili prije oko 11 godina.

"Kupili su plac i sagradili kuću. Mi mještani smo im mnogo pomagali, napravili prilaz i drvarnicu. Svi smo se lijepo slagali sa porodicom. Njihova d‌jeca su se igrala sa našim unucima", rekao je komšija za ovaj medij i dodao:

"Ali onda se Borislav preko noći promijenio. Počeo je da izbjegava sve, svoju d‌jecu".

Kako dalje navodi ovaj medij, žena je jednom pobjegla od kuće.

Navodno su između para povremeno izbijale varnica.

"Prije epidemije Covid-19, toliko su se posvađali da su ona i njena mlađa d‌jeca pobjegli kod njene porodice u Novi Grad. Tek poslije četiri mjeseca on ju je ubijedio da se vrati", navodi ovaj portal.

Tragedija se desila poslije lovačke zabave

Takođe, kako saznaje Zurnal24.si, Bojanić se nedavno pridružio lovcima, a očigledno još nije položio glavni ispit.

U subotu ujutru je krenuo u lov sa ostalim lovcima.

"Uslijedila je gozba kod jednog od seljana, a naravno i popili su piće. U to vrijeme, ženin brat Darko je poslije osam godina posjetio Bojaniće, sa majkom, ženom i dvoje maloljetne d‌jece. Supruga je pozvala Borislava da dođe kući, ali je on odbio da joj odgovori, vjerovatno zato što je smatrao da je ispod njegove časti da ga tako zove. Navodno je stigao oko pet popodne sa još sedam lovaca", navodi se dalje.

Iz priča mještana, ovaj portal sumira sljedeće:

"Jedan od lovaca je navodno rekao Borislavu da izbaci ženu iz kuće ako je takva. Borislav je potom navodno počeo da davi ženu, a njegov najstariji sin je navodno stao u njenu odbranu. Borislav je zato navodno otišao na tavan da uzme pušku, a sin je krenuo za njim. Kada je Borislav pucao, on se povukao i metak je pogodio Darka".

Darko je prema navodima bio mrtav na licu mjesta.

Svi prisutni pobjegli

Nakon tragedije, svi prisutni su pobjegli

"Moja žena i ja smo se upravo vratili iz Črnomelja. Rješavao sam ukrštenicu za stolom kada sam primijetio cijelu grupu ljudi blizu kuće. Borislavljeva mala ćerka je takođe bila samo u čarapama i majici bez rukava. Dali smo im papuče i od‌jeću i svi smo bili zaključani u kotlovnica do dva sata ujutru. Specijalci su nam zabranili izlazak, jer su i dalje tragali za Borislavom sa psima i dronovima. Nisu ga pronašli, a nisu mogli ni telefonom da ga lociraju jer ga je ostavio kod kuće. Izgleda da ga je snimila nadzorna kamera na graničnom prelazu u Žuničima", pričaju sagovornici ovog medija.

Tokom pretresa kuće, policija je navodno pronašla pravi arsenal oružja, uključujući domaće pištolje i puške, i mnogo metaka.

Prijatelji iz mladosti

Prema informacijama ovog medija, Borislav i supruga poznaju se još od malih nogu.

"Bili su prijatelji i Slađana je upoznala Borislava preko Darka. Zajedno su od njene 18. godine", prenosi ovaj medij.