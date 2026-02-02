Logo
Određen pritvor osumnjičenom za pokušaj ubistva u Istočnom Sarajevu

02.02.2026

13:04

Одређен притвор осумњиченом за покушај убиства у Источном Сарајеву
Okružni sud u Istočnom Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor muškarcu čiji su inicijali I.H. osumnjičenom da je pokušao ubiti muškarca K.P. u Miljevićima u opštini Istočno Novo Sarajevo, saopšteno je iz ove pravosudne institucije.

Pritvor mu je određen zbog opasnosti da će boravkom na slobodi ponoviti krivično djelo, kao i zbog opasnosti da će uticati na svjedoke, uništiti, sakriti, izmijeniti dokaze ili tragove važne za krivični postupak.

I.H. je osumnjičen da je 27. decembra u 21.55 časova na parkingu zabavnog centra "Sanilend" pucao iz pištolja na K.P.

On je osumnjičen za krivično djelo pokušaj ubistva.

pokušaj ubistva

Istočno Sarajevo

Pritvor

