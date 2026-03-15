Isprobajte ove trikove profesionalnih kuvara i riba vam se više nikada neće lijepiti za tavu

Mnogi zaziru od pripremanja ribe, iako proces zapravo nije komplikovan. Sve se zasniva na jednostavnim trikovima uz čiju ćete pomoć doći do savršenog ukusa i hrskavosti. Ali, upravo ta hrskava korica mnogima zadaje glavobolju, jer se riba često zalijepi za tiganj s tendencijom da se raspadne do kraja prženja. Šta ne radite kako treba?

Koliko puta ste se suočili sa istim problemom u kuhinji? Riba se zalijepila za dno tiganja, a svaki pokušaj da je odvojite od njega dovodi do raspada. Niste tako zamišljali krajnji rezultat, niste planirali da umjesto ukusne i hrskave kore dobijete neurednu kašu. Isfrustrirani, obećavate sebi da je više nećete pripremati, jer jednostavno niste majstor za to. No, problem ne leži ni u ribi, ni u kvalitetu posuđa, već u nekoliko stinih koraka koje većina ljudi preskače.

Profesionalni kuvari slažu se sa konstatacijom da je riba jedna od najosjetljivijih namirnica za spremanje i da se, upravo iz tog razloga, greške često prave. Jedna od najčešćih je nedovoljno zagrijana posuda.

Ako tiganj nije dobro pripremljen, to jest zagrijan, kožica će se bukvalno zalijepiti za dno. Naime, kada se filet stavi na hladnu ili mlaku površinu, proteini odmah počinju da se lijepe za metal. Rezultat – riba će izgubiti oblik čim prvi put pokušate da je okrenete, i ode mast u propast.

Iskusni "riboljupci" pridržavaju se, dakle, jednostavnog pravila: tiganj treba potpuno zagrijati prije nego što se stavi riba. Oko dva minuta na srednjoj vatri je sasvim dovoljno. Zatim dodajte ulje i ostavite da se zagrijava još nekoliko sekundi. Važna je i količina ulja – ako stavite premalo, opet bi moglo da dođe do rusvaja, prenosi Žena Blic.

Postoje i drugi faktori koji utiču na rezultat. Na primjer, višak vlage na površini fileta. Ukoliko je riba mokra, voda će ohladiti ulje i spriječiti stvaranje hrskavosti. Takođe, ne natrpavajte posudu. Jedan ili dva komada u isto vrijeme. Bolje je peći u dvije ture, nego izgubiti ono što mnogi najviše vole, a to je ona fina zlatnožuta korica. Malo strpljenja i pravilna tehnika su ključni faktori!