Rogatičanin završio iza rešetaka, mučio i ubijao pse

Policija u Rogatici uhapsila je lice čiji su inicijali D.J. iz ove opštine, zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo mučenje i ubijanje životinja.

Iz Policijske uprave Istočno Sarajevo saopšteno je da se ovo lice sumnjiči da je 31. januara i 1. februara na području opštine Rogatica iz pištolja jednog psa usmrtio i bacio u rijeku, a drugog ranio.

O svemu je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.