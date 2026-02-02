Rogatičanin završio iza rešetaka, mučio i ubijao pse

Izvor:
ATV
02.02.2026
11:10
Komentari:0
Policija u Rogatici uhapsila je lice čiji su inicijali D.J. iz ove opštine, zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo mučenje i ubijanje životinja.
Iz Policijske uprave Istočno Sarajevo saopšteno je da se ovo lice sumnjiči da je 31. januara i 1. februara na području opštine Rogatica iz pištolja jednog psa usmrtio i bacio u rijeku, a drugog ranio.
O svemu je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.
Svijet
8 h0
Zdravlje
8 h0
Hronika
8 h0
Hronika
8 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu