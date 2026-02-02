Logo
Large banner

Rogatičanin završio iza rešetaka, mučio i ubijao pse

Izvor:

ATV

02.02.2026

11:10

Komentari:

0
Рогатичанин завршио иза решетака, мучио и убијао псе
Foto: Unsplash

Policija u Rogatici uhapsila je lice čiji su inicijali D.J. iz ove opštine, zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo mučenje i ubijanje životinja.

Iz Policijske uprave Istočno Sarajevo saopšteno je da se ovo lice sumnjiči da je 31. januara i 1. februara na području opštine Rogatica iz pištolja jednog psa usmrtio i bacio u rijeku, a drugog ranio.

O svemu je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.

Podijeli:

Tagovi:

mučenje životinja

Rogatica

hapšenje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Москва потврдила: Преговори о Украјини се настављају 4. и 5. фебруара

Svijet

Moskva potvrdila: Pregovori o Ukrajini se nastavljaju 4. i 5. februara

8 h

0
За смртоносну болест нема лијека: Расте број обољелих

Zdravlje

Za smrtonosnu bolest nema lijeka: Raste broj oboljelih

8 h

0
Борислав Бојанић

Hronika

Detalji potrage za Bojanićem: Pokušao ubiti sina, pa usmrtio Novograđanina dok ga je sprečavao?

8 h

0
Возач квада слетио са пута: Задобио тешке повреде

Hronika

Vozač kvada sletio sa puta: Zadobio teške povrede

8 h

0

Više iz rubrike

Борислав Бојанић

Hronika

Detalji potrage za Bojanićem: Pokušao ubiti sina, pa usmrtio Novograđanina dok ga je sprečavao?

8 h

0
Возач квада слетио са пута: Задобио тешке повреде

Hronika

Vozač kvada sletio sa puta: Zadobio teške povrede

8 h

0
Полиција аутомобил

Hronika

Zbog nagomilanih kazni ostao bez auta

8 h

0
Полиција аутомобил

Hronika

Vozač za kazne duguje skoro 22.000 KM

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

09

Sve značajnija pozicija srpske na međunarodnom nivou

19

02

Maja Nikolić se skinula na Grmeču

18

56

Alkaraz otkazao naredni turnir

18

55

Doček rukometaša u Zagrebu očekivan: Ustaške zastave i Tompson

18

49

Slon usmrtio turistu u Nacionalnom parku na Tajlandu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner