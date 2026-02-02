Vozač kvada sletio sa puta: Zadobio teške povrede

U subotu se, na magistralnom putu M-17.5 u mjestu Risovac, opština Jablanica, dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba povrijeđena.

Muškarac je zadobio teške tjelesne povrede prilikom slijetanja "kvada".

Kako su saopštili iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, do nesreće je došlo prilikom samoslijetanja kvadamarke “CAR-AM” kojim je upravljao A. L. (1986) iz Ljubuškog.

A. L. je zadobio teške tjelesne povrede, te je prevezen u Dom zdravlja Livno.

Kako su dalje istakli iz MUP-a HNK o ovom događaju je upoznat nadležni tužilac, izvršen je uviđaj, te preduzete sve potrebne mjere.