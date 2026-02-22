Koliko državljana Srbije se nalazi u Iranu?

U Iranu se trenutno nalazi 14 državljana Srbije, svi su kontaktirani i preporučeno im je da napuste zemlju u skladu sa aktuelnom bezbjednosnom procjenom, saopšteno je iz Ambasade Srbije u Teheranu.

Državljani Srbije trenutno borave u Teheranu, Tabrizu, Jazdu i Isfahanu, a od ukupnog broja njih sedmoro ima dvojno državljanstvo Srbije i Irana, dok je jedan dvojni državljanin BiH i Srbije.

Iz Ambasade navode da komercijalni saobraćaj i dalje funkcioniše, ali da je svim srpskim državljanima koji iz ne žele da napuste Iran savjetovano da blagovremeno obezbijede alternativni prevoz do granice kako bi u slučaju izbijanja ratnih dejstava mogli da stignu do najbliže bezbjedne granice.

Državljanima Srbije preporučeno je da ne prisustvuju javnim skupovima i političkim aktivnostima u Iranu, da ne fotografišu niti snimaju objekte i lica, posebno pripadnike policije i institucija, kao i da se ne približavaju objektima koje koriste snage reda ili koji spadaju u kritičnu infrastrukturu.

Savjetovano im je i da uz sebe imaju potrebna dokumenta i novac, da obezbijede dovoljne količine namirnica za duži boravak bez nepotrebnog napuštanja mjesta boravka, kao i da lociraju najbliža skloništa, poput metro stanica i podzemnih parkinga, naveli su iz Ambasade za za "Juronjuz Srbija".

Građanima je preporučeno i da prate objave i uputstva lokalnih institucija, kao i da budu u stalnom kontaktu sa Ministarstvom spoljnih poslova i Ambasadom Srbije u Teheranu.

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije upozorilo je građane da u ovom trenutku ne putuju u Iran, dok su onima koji tamo borave date dodatne preporuke.