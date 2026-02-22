Logo
Preminuo Miroslav Zdravković, bivši poslanik i potpredsjednik Skupštine Srbije

22.02.2026

20:02

Преминуо Мирослав Здравковић, бивши посланик и потпредсједник Скупштине Србије

Magistar pravnih nauka Miroslav Zdravković, nekadašnji narodni poslanik i potpredsjednik Skupštine Srbije, preminuo je u Leskovcu u 91. godini života.

Zdravković je rođen 1935. godine u Kaštavaru u opštini Leskovac.

Vrlo aktivno je učestvovao u obnovi i izgradnji zemlje poslije Drugog svjetskog rata kroz omladinske radne akcije. Učestvovao je u izgradnji Novog Beograda 1949. godine, pruge Banja Luka-Doboj 1951. godine, hidrocentrale na Vlasini 1952. godine, izgradnji auto-puta Bratstvo-Jedinstvo 1960. godine gdje je bio i komandant Leskovačke omladinske radne brigade koja je za izvanredne rezultate odlikovana Ordenom rada prvog reda, piše portal stav.life.

Obavljao je značajne i odgovorne funkcije u društveno-političkom, kulturnom i javnom životu. Bio je sekretar i predsjednik Opštinskog komiteta Narodne omladine i član Sreskog komiteta Narodne omladine, sekretar Opštinskog komiteta SKS Brestovac i član Sreskog komiteta SKS Leskovac, sekretar Opštinskog odbora SSRN Leskovac, predsjednik Vijeća društvenih delatnosti Skupštine opštine Leskovac od 1969. do 1972. godine, član Centralnog komiteta SKS Srbije, predsjednik Skupštine Opštine Leskovac od 1982. do 1984. godine, član Izvršnog odbora OO SPS Leskovac, delegat u Skupštini Srbiji i Skupštini SFRJ, narodni i savezni poslanik u više saziva Skupštine Srbije i Skupštine SFRJ i SRJ od 1990. do 1997. godine, potpredsjednik Skupštine Srbije od 1995. do 1997. godine, predsjednik Odbora za pravosuđe i upravu Skupštine Srbije, predsjednik Zakonodavnopravne komisije Skupštine SFRJ i SRJ u dva mandata, predsjednik Savjeta Tehnološkog fakulteta u Leskovcu, član Savjeta Filozofskog i Pravnog fakulteta u Nišu, direktor Radio stanice u osnivanju u Leskovcu, predsjednik Izdavačkog savjeta lokalnog lista "Naša reč", predsednik Skupštine Fondacije "Kosta Stamenković", sekretar Okružnog odbora SUBNOR-a Jablaničkog okruga i član Republičkog odbora SUBNOR-a.

Bio je nagrađen Medaljom za izvanredne zasluge u razvoju Leskovca, Srebrnim znakom Univeziteta u Nišu, Zlatnom značkom Narodne odbrane i Zlatnom značkom civilne zaštite Republike Srbije.

Miroslav Zdravković biće sahranjen 23. februara u 13 sati na Svetoilijskom groblju.

