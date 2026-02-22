Oproštaj od mlade majke troje djece poginule u teškoj nesreći: Život je izgubila naša draga Sanja dok se vraćala kući

Izvor:
U teškoj željezničkoj nesreći, na dijelu pruge koji prolazi kroz beogradsko naselje Rakovica,poginula je mlada majka (30) troje djece.
Do nesreće je došlo sinoć oko 18 časova, a bol zbog gubitka mladog života podijelio je i FK Miljakovac sljedećom objavom:
"Velika tragedija na Miljakovcu odnijela je život jedne mlade djevojke i majku troje djece. Nakon prijateljske utakmice našeg kluba po povratku kući na rakovičkoj pruzi život je izgubila naša draga Sanja.
Nesreća se desila nakon što su se naši navijači, drugari i drugarice, prijatelji, braća i sestre, vraćali sa utakmice i na prelazu preko pruge kod stadiona prelazili preko jedinog puta koji vodi sa stadiona.
Lakat krivina koja je milijardu puta dovela u opasnost sve nas i koja nikada nije regulisana je ovog puta odnijela život naše drugarice, sestre, majke i osobe koja je voljela klub više nego bilo šta i neko je ko nije propuštao utakmice našeg Miljakovca.
Podsjetimo, u beogradskom naselju Rakovica, sinoć oko 18 časova, dogodila se teška željeznička nesreća u kojoj je život izgubila žena S. V. (30).
Mašinovođa koji je upravljao vozom izjavio je da je ženu primijetio na svega tri metra razdaljine, te da zbog mase vozila i kratkog puta kočenja udarac nije mogao da izbjegne.
Do nesreće je došlo na dijelu pruge kojim je saobraćao putnički voz na relaciji Prijepolje – Beograd. Prema nezvaničnim informacijama, voz je naleteo na ženu u trenutku kada se ona nalazila na koloseku. Ekipe Hitne pomoći koje su izašle na teren mogle su samo da utvrde smrt.
