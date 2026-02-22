Logo
Large banner

Vuku zlatna medalja i titula apsolutnog pobjednika Matematičke olimpijade u SAD

Izvor:

RTS

22.02.2026

10:47

Komentari:

0
Вук Николов медаља олимпијада
Foto: RTS

Na međunarodnoj Olimpijadi Sjedinjenih Američkih Država iz matematike, Vuk Nikolov iz Srbije osvojio je zlatnu medalju i titulu apsolutnog pobjednika za učenike trećeg i četvrtog razreda gimnazije. Da bi sinu obezbijedio odlazak na takmičenje, otac je napravio link za donacije, a ostatak troškova je sam obezbijedio. I nije pogriješio.

Takmičenje se održava svakih šest mjeseci, a Vuk je za njega saznao pošto je, kao i ostali učenici, od direktorke dobio link na koji može da se prijavi. Kvalifikacione runde su bile onlajn, a finalna uživo, sa tačno određenim propozicijama.

Земљотрес Ливно

Društvo

Ponovo zemljotres u BiH

- Zbog predostrožnosti morale su da se uključe kamere, da bude zvuk i da se šeruje ekran da ne bi bilo prepisivanja i varanja. A onda finalna runda, to se radilo sat i po vremena, i to je bilo sve u jednom danu, zadaci su bili na zaokruživanje - kaže Vuk Nikolov za RTS.

"Iskreno, ja se ovome nisam nadao"

Uspjeh ga vodi na kvalifikacije i takmičenje u Teksasu.

- Tako da bih se opet prijavio za te kvalifikacije i probao da opet odem i ostvarim uspjeh i tamo. Iskreno, ja se ovome nisam nadao. Ja sam tamo otišao relaksiran, stvarno sam se nadao da uradim što bolje, ali nisam ni očekivao da ću na kraju uspjeti da dobijem zlatnu medalju - kaže Vuk.

policija hrvatska

Region

Policija dnevno reaguje 5-10 puta zbog mentalno rastrojenih komšija

Osim za Vuka, i za školu je ovo takmičenje novo iskustvo.

- On je bio hrabar u svojoj želji da želi da ide na finale u Ameriku. Dao je sve od sebe da obezbijedi i sredstva i mogućnosti da putuje u Ameriku. Ovo je veliki uspjeh za njega, nekako to je satisfakcija, da on zaista može puno da pokaže - kaže Mirjana Katić, direktorka Matematičke gimnazije u Beogradu.

I u triatlonu uspješan

A od Vuka nešto možemo da naučimo i o sportu, jer bavi se i triatlonom.

- Treniram triatlon već neko vrijeme. To je sport gde se pliva, vozi bicikl i onda trči. I tu sam se takođe takmičio prošle godine i ostvario, ja mislim, dobre rezultate. U generalnom plasmanu kad se saberu svi uspjesi sa svih trka od prošle godine, bio sam drugi u državi za moju kategoriju - kaže Vuk.

Želi da sa što boljim uspjehom završi srednju školu, a onda će vidjeti da li će studije nastaviti u zemlji ili inostranstvu.

Podijeli:

Tagovi :

Vuk Nikolov

matematička olimpijada

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Од продаје производа пољопривреде, шумарства и рибарства скоро 130 милиона КМ

Ekonomija

Od prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva skoro 130 miliona KM

2 h

0
Запримљене двије пријаве против серијског предатора из Тешња

Hronika

Zaprimljene dvije prijave protiv serijskog predatora iz Tešnja

2 h

0
Терористички напад у Украјини

Svijet

Teroristički napad u Ukrajini

3 h

0
Нестао планинар у Црној Гори, траје потрага

Region

Nestao planinar u Crnoj Gori, traje potraga

2 h

0

Više iz rubrike

Љекари јој се боре за живот: Жена са метком у глави нађена у стану

Srbija

Ljekari joj se bore za život: Žena sa metkom u glavi nađena u stanu

14 h

0
У Тополи потврђена афричка куга свиња

Srbija

U Topoli potvrđena afrička kuga svinja

15 h

0
Вучје и Шишинце завијени су у тишину након нестанка двојице мушкараца – Стефана Крстића (38) и Славише Антића (47), а данас је трећи дан потраге за њима.

Srbija

Ovo su Stefan i Slaviša koji su nestali kod jezera: Sumnja se na najgore

16 h

0
Откривени детаљи језивог случаја сексуалног злостављања у Србији

Srbija

Otkriveni detalji jezivog slučaja seksualnog zlostavljanja u Srbiji

17 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

57

Britansko istraživanje: Otkrivene genetske sličnosti raka kod mačaka i ljudi

11

54

Sijarto: Brisel planira 20. paket sankcija - Mađarska neće podržati

11

53

Oproštaj od mlade majke troje djece poginule u teškoj nesreći: Život je izgubila naša draga Sanja dok se vraćala kući

11

30

Koverta za babine izazvala raspravu: "Kakva su to izmišljanja?!"

11

16

Hapšenje zbog napada na vaterpoliste Borca

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner