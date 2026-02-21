Logo
Otkriveni detalji jezivog slučaja seksualnog zlostavljanja u Srbiji

21.02.2026

18:13

Komentari:

0
Foto: Tanjug/AP

Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv Ž. Č. (34) zbog postojanja osnova sumnje da je od maja do novembra 2025. godine zloupotrebom povjerenja i teških prilika vrbovao oštećenu radi vršenja prostitucije i seksualne eksploatacije, kao i protiv V. I. V. (31) jer mu je u tome pomogao, saopšteno je.

Naredbom o sprovođenju istrage Ž. Č. se tereti za krivično djelo Trgovina ljudima, a V. I. V. za isto krivično djelo izvršeno pomaganjem. V. I. V. je na saslušanju pred postupajućim javnim tužiocem negirao izvršenje krivičnog djela.

Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenom V. I. V. odredi pritvor, dok se Ž. Č. već nalazi u pritvoru i biće naknadno saslušan.

Postoje osnovi sumnje da je Ž. Č. najprije stupio u emotivnu vezu sa oštećenom, koja je sa majkom, babom, maloljetnom braćom i sestrama i svojim dvogodišnjim sinom živjela kako podstanar, u tom trenutku bila nezaposlena i u dugovima, a koje okolnosti su Ž. Č. bile poznate.

Najprije ju je odveo u jedno mjesto na teritoriji opštine Kovin te je izolovao od porodice, djeteta i prijatelja, a potom je doveo u Beograd u stan koji im je prethodno iznajmio V. I. V. Vrbovao je oštećenu da se bavi prostitucijom, sačinio fotografije na kojima je ona naga ili oskudno obučena, a potom je zajedno sa V. I. V. postavljao oglase na internet stranicama i reklamirao prostituciju, predstavljajući oštećenu, na koji način je dolazio do klijenata kojima je ona pružala seksualne usluge za novac u iznajmljenim stanovima na više lokacija u Beogradu.

Ž. Č, a povremeno i V. I. V, su sa klijentima dogovarao vrstu i cijenu seksualnih usluga, pri čemu je Ž. Č. zadržavao veći dio novca, a od ostatka je kupovao hranu i plaćao zakupninu stanova, dok oštećenoj nije davao ništa od novca koji je ona zarađivala odajući se prostituciji. Takođe joj je ograničavao slobodu kretanja, zabranio joj da posjećuje porodicu i maloljetno dijete, kao i da oni posjećuju nju.

Nakon što su se opet preselili u mjesto na teritoriji opštine Kovin, osumnjičeni Ž. Č. je zahtjevao od oštećene da u Beogradu nastavi da se odaje prostituciji, da postavlja oglase na navednenim sajtovima na kojima nudi sekaualne usluge za novac, kao i da sama iznamljuje i plaća stanove u kojima boravi, a potom da sav zarađeni novac uplaćuje njemu putem zastupnika za transfer novca.

On je tako 59 puta podigao novac u ukupnom iznosu od 852.100 dinara. Da ostane sa njim i da se bavi prostitucijom, te da ne pobjegne i ne prijavi ga policiji, Ž. Č. je oštećenu primorao upotrebom sile, udarajući je rukama po glavi i tijelu, hvatajući je za vrat, uz pretnje da će je ubiti, te da će povrijediti članove njene porodice jer zna gdje žive.

(Telegraf)

Komentari (0)
