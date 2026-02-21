Sve više neodgovornih vozača na jugu Srpske

Dva slučaja udaranja pješaka vozilom u najjužnijem gradu Srpske, u samo par dana, opet su sve podsjetila koliko je neodgovornih vozača za volanom. Na sreću, završili se lakšim tjelesnim povredama, za ATV su potvrdili iz PU Trebinje.

Sve su zabilježile kamere, sa obližnjih objekata. Ali uprkos kamerama, novim radarima i češćim policijskim kontrolama saobraćajna statistika na hercegovačkim putevima i dalje je crna. Broj saobraćajnih nezgoda i prekršaja govori da nije sve samo u kontrolama, već i u lošim navikama vozača. Neki pred kamerom ATVa priznaju, da stisnu kočnicu u blizini radara.

"Pošto sam i sam platio kaznu već par puta, mislim da sam malo pristojniji. Ali nije to nikad bilo mnogo preko te brzine koja je dozvoljena",

Da li je bilo kazni da su došle na kućnu adresu?

"Nešto malo. To je klasičan parking ili neko malo prekoračenje brzine, uglavnom sve je ok. MUP vrlo korektan",

"Idem sa djetetom pretežno, ne idem nigdje brzo, ali mislim da su više problem loši putevi, nego brzina",

"Svi smanjuju gas kada se prilazi tim mjestima", kažu građani.

Da svi smanje gas, brojke bi bile drugačije. 25 hiljada vozača nije usporilo. To je prošlogodišnja statistika koju su stacionarni radari zabilježili na jugu Srpske. Prednjače Ljubinje i Berkovići.

"U Trebinju je evidentirano naviše saobraćajnih nezgoda, ali broj prekršaja koji je evidentiran na dva stacionarna radara nije najveći. N: gdje je najveći? Najveći broj evidentiran je u Ljubinju i Berkovićima. To su naše dvije rubne opštine granične, u kojima je najveći tranzit saobraćaja. Tu je za sada postavljen po jedan stacionarni radar", kaže Jovana Cvijetić, portparol PU Trebinje.

Osim prekoračenja brzine, pljušte kazne i za ostale saobraćajne prekršaje. Sve zahvaljujući video nadzoru, koji je prošle godine postavljen u najjužnijem gradu Srpske. Oko 50 kamera uhvatiće svako neregistrovano vozilo, razgovor telefonom tokom vožnje, kao i nekorišćenje bezbjednosnog pojasa.

"Definitivno daje dobre rezultate, ali prosto moramo da računamo da uvijek postoji onaj broj ljudi koji su spremni da plate kaznu za recimo razgovor na telefonu tokom vožnje", kaže Jovana Cvijetić, portparol PU Trebinje.

Vožnja pod dejstvom alkohola i dalje je broj jedan uzrok saobraćajnih nezgoda na jugu Srpske. Zato iz trebinjske Policijske uprave kažu da niko neće proći nekažnjeno, jer neodgovornim vozačima se mora stati u kraj.