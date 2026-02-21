Njemačka "izgubila" hiljade stranih radnika

Od 2024. godine Njemačka dozvoljava ulazak do 25.000 nekvalifikovanih radnika godišnje na kratkotrajni rad od nekoliko mjeseci.

Međutim, prema izvještaju lista Welt am Sonntag, nijedna državna institucija zapravo ne zna ko je od tih ljudi nakon isteka posla zaista napustio zemlju.

Sistematski pregled o tome da li se radni migranti iz zemalja u razvoju vraćaju u domovinu uopšte ne postoji – ni Savezna vlada ni druge vlasti ne prate ko odlazi, a ko ostaje.

Program koji niko ne kontroliše

Bivša “semafor” vlada uvela je 2024. godine “kratkotrajno kontingentno zapošljavanje”. Program omogućava strancima rad bez stručnih kvalifikacija ili poznavanja jezika u trajanju do osam mjeseci.

U 2025. godini: Savezna agencija za rad izdala je 14.963 odobrenja.

Realnost: Agencija ne bilježi koliko je tih ljudi stvarno ušlo u zemlju, niti ko je izašao nakon isteka dozvole.

Ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo je da je u 2025. godini izdato oko 7.650 nacionalnih viza u sklopu ovog programa. Najviše podnosilaca zahtjeva došlo je iz Vijetnama, Kirgistana, Gruzije, sa Kosova, iz Uzbekistana i Turske. No, ni ovo ministarstvo nema evidenciju o njihovom povratku.

Azil odmah po dolasku na aerodrom

Institucije poput Savezne kancelarije za migracije i izbjeglice (BAMF) takođe ne prate ulaske i izlaske ove grupe radnika. Prema pisanju novina, zabilježeni su slučajevi na aerodromu u Frankfurtu gd‌je migranti sa važećom radnom vizom, odmah po dolasku na šalter za kontrolu pasoša, podnose zahtjev za azil.

Šokantni podaci BAMF-a pokazuju razmjere problema: Svaki šesti tražilac azila u Njemačku je ušao sa važećom vizom, prenosi Telegraf.

Od 87.787 novih tražilaca azila u prvih devet mjeseci prošle godine, njih 13.700 ušlo je legalno sa vizom, a potom ostalo u zemlji tražeći azil.