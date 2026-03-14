Važan institucionalan odgovor Srpske

Prva poruka Rezolucije o osudi i zabrani promovisanja i veličanja ideologije i simbola NDH, ustaške, nacističke i fašističke ideologije i simbola treba biti institucionalno djelovanje Republike Srpske na polje politike pamćenja na jednu od najvažnijih tema srpske istorije, genocida nad Srbima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj i borba i pobjeda srpskog naroda nad tim zlom, rečeno je u našoj emisiji Bitno.

"Druga poruka, koju je svojevremeno rekao jedan od naših najvećih intelektualaca, Lompar, jeste ta i pojedinačna i instutucionalna borba na međunarodnom planu, jer se na međunarodnom planu poprilično, u ovim momentima kada se poremete te geostrateške političke ploče, odnosno kada dolazi do prostora kada kulturna politika malih naroda može iznijeti svoju istinu na političku scenu. Ne treba vam posebno govoriti o sadašnjem aktuelnom geopolitičkom trenutku", rekao je Predrag Lozo, načelnik Odjeljenja za identitetska istraživanja i kulturu pamćenja u CDPI Republike Srpske.

Republika Srpska Oštre reakcije na najavljeno HVO okupljanje kod Dervente: Nedopustivo

Nacionalno jedinstvo o ovim pitanjima važno je kao i pravilno pristupanje ovim temama, naglasio je i Srđan Mazalica, šef kluba poslanika SNSD u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

"Koncept da tu rezoluciju ne pišu političari, već da pišu istoričari, pravnici, stručnjaci, intelektualci, ljudi koji se politikom pamćenja i da na neki način se to uradi vrlo ozbiljno upravo zato što mi želimo da ta rezolucija ne bude jedan impulsivni proces u Narodnoj skupštini koji će nam omogućiti da imamo jednu temu aktivnu par dana, da se igramo ko je podržao, ko nije podržao, da prebacujemo jedni drugima loptu", rekao je Srđan Mazalica, šef kluba poslanika SNSD u Narodne skupštine Republike Srpske.

Mazalica je dodao da su dalji ciljevi po usvajanju Rezolucije prevod na engleski jezik i obraćanje UN-u zarad internacionalizacije kad je u pitanju EU i međunarodna zajednica.

BiH Antiiranska rezolucija posvađala proiransko Sarajevo

Istoričar na Filozofskim fakultetu Nikola Ožegović dodao je da o inernacionalizaciji možemo učiti od Jevreja i Jermena, koji su doživjeli genocid u Osmanskom carstvu ali su posljednjih decenija uspjeli inernacionalizovati i na zakonskom nivou postaviti svoj genocid kao neprikosnoven.

"Jermeni. To govori šta znači upornost, šta znači konzistentnost, šta znači pravilna definisanost određenog cilja i određene problematike i ovaj dokument je svakako na tom tragu - jednog preciziranja, pravilnog usmeravanja naše buduće politike pamćenja i budućeg svakog rada na tom polju", rekao je Nikola Ožegović, istoričar na filozofskom fakultetu.

Ožegović se osvrnuo i na značaj medija u tom procesu, ali i da se mediji trebaju obrazovati u smislu pravilne memoralizacije i rituala koji treba stalno da se ponavljaju da bi postali dio kolektivnog identiteta.