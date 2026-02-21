Tvrde da su pronašli više od 30.000 tona zlata: Jedno od najvećih nalazišta na svijetu?

Geolozi kažu da su pronašli više od hiljadu metričkih tona zlata ispod polja Vangu u okrugu Pingjiang, podzemnog nalazišta vrijednog blizu 600 milijardi juana ili oko 85,9 milijardi dolara.

Ako se potvrdi, otkriće bi se uvrstilo među najveća poznata nalazišta zlata na Zemlji i moglo bi učvrstiti centralnu provinciju Hunan kao glavno rudarsko središte.

Takođe postavlja težak test za to šta odgovorno rudarstvo zaista znači usred klimatske i krize biodiverziteta, prenosi agencija Xinhua.

Prema Geološkom zavodu provincije Hunan, istraživački timovi su identifikovali više od četrdeset zlatonosnih žila na dvije hiljade metara ispod nalazišta Vangu.

Te žile već sadrže tri stotine metričkih tona potvrđenih resursa, a trodimenzionalni modeli sugerišu da bi ukupne rezerve do tri hiljade metara mogle premašiti hiljadu metričkih tona.

Navodno, mnoga od izbušenih kamenih jezgara pokazuju vidljivo zlato, nešto što geolozi rijetko viđaju u modernim istraživanjima. U nekim uzorcima, svaka metrička tona rude sadrži do 138 grama zlata, daleko bogatije od onih vrsta koje održavaju mnoge podzemne rudnike u pogonu.

