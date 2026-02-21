Zapad koristi anglosaksonske medije za plasiranje dezinformacija o poziciji Rusije u pregovorima o Ukrajini s ciljem destabilizacije situacije, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije.

„Postoji i druga strana, povezana sa curenjima iinformacija i dezinformacija – i s tim smo se takođe suočavali. Bilo je različitih situacija’, uključujući i one koji destabilizuju situaciju. Na primjer, preko nekih zapadnih resursa, prije svega anglosaksonskih – druge, u stvari, i ne angažuju – izmišljene su priče o tome sa kakvom pozicijom navodno ide Rusija, i to opet uz pozivanje na ruske diplomate“, rekla je Zaharova.

Ona je u intervjuu za ruske medije dodala da takve stvari „ne treba raditi“, ističući da, iako se protivnici nisu odrekli dela „informacione buke“, ipak je, u najmanju ruku izbegnuto da se to pretvori u „instalacije koje prelaze u performanse“.

Svijet Zaharova: Rusiju nije moguće zastrašiti, ni ukloniti

Trilateralni pregovori održani su 17. i 18. februara u Švajcarskoj. Rusku delegaciju je predvodio specijalni izaslanik ruskog predsjednika Vladimir Medinski.

On je za razgovore rekao da su bili teški ali delotvorni i najavio uskoro novi susret.

(sputnik srbija)