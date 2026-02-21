Ukrajinka tražila djevojke za Epstina, on je bogato nagrađivao

Novinari su utvrdili da je Ukrajinka Nastja tražila djevojke za Epštajna, a zauzvrat je dobijala avionske karte za Ukrajinu, plaćeno obrazovanje u SAD, novi laptop i posete salonima lepote u Njujorku. U prepisci se takođe pominje slanje 10.000 dolara Nastji.

Nastja N. je ukrajinska manekenka koja se pominje u Epštajnovim dokumentima. Novinari su analizirali oko hiljadu poruka i otkrili da je skoro četiri godine, od 2015. do 2019. godine, komunicirala sa Epštajnom i tražila mu djevojke. Prepiska takođe pokazuje da se i sama Nastja dugo sastajala sa Epštajnom. Njegovi asistenti su redovno bilježili njene posete u njegovom dnevnom rasporedu.

"Naravno da ću vam naći, djevojke!"

U jednoj od poruka, Epštajn traži od Nastje da mu pronađe asistenta. Takođe navodi uslove: „Pametna, spremna da putuje“, sa starosnom granicom od 22 do 25 godina.

Nastja odgovara: „Naravno da ću vam naći djevojke!“ Nedugo prije toga, Epštajn joj je, na njen zahtijev, kupio novi MekBuk vrijedan 3.500 dolara i platio joj kurseve.

Otprilike u isto vrijeme, Nastja piše Epštajnovoj asistentkinji da joj je Džefri obećao da će joj pomoći oko putovanja kući u avgustu i da će kupiti kartu do Kijeva i povratnu kartu do Njujorka.

Ubrzo se vraća u prepisku sa tri kandidatkinje za poziciju „asistentkinje“. U jednoj poruci navodi da jedna djevojka nije bila ljubazna, druga dolazi u Njujork 25. avgusta, dok treća već živi u gradu, ali je u vezi, što, piše on, „može biti problem“.

Nastja potom šalje nekoliko fotografija svoje prijateljice Jelene iz Rusije (25), koja je tada boravila u Šangaju, ali je željela da dođe u SAD. Iz dalje komunikacije se ispostavlja da je Jelena ubrzo počela da putuje sa Epštajnom na njegovo sada već ozloglašeno privatno ostrvo, gdje su, prema svjedočenjima brojnih žena, bile seksualno zlostavljane i prisiljavane na seksualni odnos.

„Kako ti se sviđa za Džefrilend?“

Nastja je 2018. godine poslala Epštajnu fotografiju druge djevojke uz komentar: „Kako ti se sviđa za Džefrilend?“ - vjerovatno misleći na njegovo ostrvo. U drugoj poruci, poslala je video novog prijatelja iz Njujorka i predložila mu da vidi da li mu se sviđa. Epštajn je odgovorio da bi je eventualno mogao zaposliti „više kao domaćicu“.

U istom periodu, Epštajn je poslao poruku svojoj asistentkinji Lesli Grof, podsjećajući ga na 10.000 dolara za Nastju. Iz prepiske nije jasno čemu je novac bio namenjen niti da li je isplaćen.

Nastja N. nije odgovorila na zahtijev novinara Sledstvo.Info, a nakon što je pročitala poruke, zatvorila je svoj Instagram profil. Novinari su kontaktirali i njenu majku u Ukrajini, koja je rekla da joj je ćerka rekla da joj je „drago što je van ovih događaja“ i da će se pobrinuti da se njeno ime ne pominje.

Takođe su pokušali da kontaktiraju jednu od žena čije je fotografije Nastja poslala Epštajnu, ali ni ona nije odgovorila.