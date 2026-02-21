Njemački baron poginuo u lavini na Alpima

Njemački baron Feliks Frajher cu Kniphauzen (49) poginuo je u lavini tokom skijanja u švajcarskim Alpima. Sa njim je bio i njegov 15-godišnji sin, koji je spašen zahvaljujući psu i prevezen u bolnicu.

Porodični izlet tragično se završio u utorak popodne na skijalištu Savonjin u Švajcarskoj, kada je došlo do lavine dok su otac i sin skijali van uređenih staza. Drugi skijaši i borderi u blizini bili su na sigurnom i odmah su alarmirali spasilačke službe.

U opsežnoj akciji potrage i spasavanja učestvovala su tri helikoptera, pripadnici planinske službe spasavanja i drugi spasioci, a u pomoć su priskočili i prolaznici. Jedan od pasa tragača pronašao je 49-godišnjeg oca. Uprkos brzom pokušaju reanimacije, preminuo je na mjestu nesreće.

Službeni izvori u početku nisu otkrili identitet poginulog muškarca, ali su mediji saznali da je riječ o njemačkom barunu Feliksu , vlasniku dvorca Bodelšving u Dortmundu, Njemačka. Tu informaciju njemačkom Bildu potvrdio je i glasnogovornik porodice.

Smrt je kasnije potvrdio i grad Dortmund, koji je na svojoj internet stranici objavio osmrtnicu.

"Misli stanovnika Dortmunda su sa njegovom suprugom Miretom zu Knjifausen i njihovo troje djece", saopštili su.

Gradonačelnik Aleksander Kaluti izrazio je saučešće, opisujući baruna kao vrlo prijatnu, pristupačnu i emotivnu osobu sa posebnim smislom za humor.

(telegraf)