Lavina zatrpala skijaše u austrijskim Alpima

Izvor:
SRNA
27.11.2025
16:38
Komentari:0
Nekoliko skijaša i snoubordera jutros je zatrpala lavina na glečeru Štubaj u austrijskim Alpima.
Do sada je spaseno devetoro ljudi, a tri povrijeđena skijaša prebačena su helikopterom u bolnicu.
Nije poznato koliko je još ljudi ostalo zatrpano pod snijegom, javila austrijska novinska agencija APA.
Službe za hitne slučajeve organizovale su operaciju potrage i spasavanja u kojoj učestvuje oko 250 ljudi, spasilački psi i helikopteri.
Lavina se pokrenula na prevoju Daunšarte, opasnom području van zaštićenih skijaških staza.
