Lavina zatrpala skijaše u austrijskim Alpima

Izvor:

SRNA

27.11.2025

16:38

Лавина затрпала скијаше у аустријским Алпима

Nekoliko skijaša i snoubordera jutros je zatrpala lavina na glečeru Štubaj u austrijskim Alpima.

Do sada je spaseno devetoro ljudi, a tri povrijeđena skijaša prebačena su helikopterom u bolnicu.

Nije poznato koliko je još ljudi ostalo zatrpano pod snijegom, javila austrijska novinska agencija APA.

Službe za hitne slučajeve organizovale su operaciju potrage i spasavanja u kojoj učestvuje oko 250 ljudi, spasilački psi i helikopteri.

Lavina se pokrenula na prevoju Daunšarte, opasnom području van zaštićenih skijaških staza.

