Putin: Konfiskacija ruske imovine smatraće se krađom

Putin je istakao da ruska Vlada razvija paket kontramjera u slučaju da EU ukrade zamrznutu rusku imovinu.

Istakao je i da mađarski premijer Viktor Orban bolje zna kako će korišćenje ruske imovine uticati na ekonomiju EU, pošto je Mađarska članica unije.

"Ovo će imati negativne finansijske posljedice po globalni finansijski sistem, jer će povjerenje u evrozonu naglo pasti", upozorio je Putin.

Govoreći o navodnom curenju informacija iz povjerljivih razgovora ruske i američke strane, Putin je podsjetio da je prisluškivanje razgovora krivično djelo.

Republika Srpska Dodik: Sijarto pokazao da Evropa ima i drugačije lice

"Što se tiče curenja informacija, to mogu biti neka vrsta lažnih informacija, možda zaista razgovori, u svakom slučaju u našoj zemlji to je krivično djelo. Prisluškivanje je zabranjeno", rekao je Putin.