Logo
Large banner

Ova opaka bolest počinje tiho, godinama prije pojave prvih simptoma i bolova u zglobovima

27.11.2025

15:07

Komentari:

0
Ruka, bol, zglob
Foto: Unsplash

Reumatoidni artritis ne počinje u trenutku kada počnu bolovi, već počinje tiho i neprimjetno godinama ranije, otkrili su naučnici. Reumatoidni artritis je iscrpljujuća autoimuna bolest koja izaziva bolnu upalu zglobova i oštećenja, saopštio je Alenov institut.

Novo istraživanje pokazuje da ljudi koji imaju rizik od pojave reumatoidnog artritisa dožive dramatične promjene imunosistema (imunološkog sistema) mnogo prije prvih simptoma. U toj ranoj fazi njihova tijela vode nevidljivu bitku

Istraživači sa Alenovog instituta su, u saradnji sa Univerzitetom Kolorada Anšuc, Univerzitetom Kalifornije u San Dijegu i Istraživačkim institutom Benaroja, došli su do ovog otkrića. Studija, objavljena u Science Translational Medicine, pruža najdetaljniji dosad dostupan uvid u to kako se razvija reumatoidni artritis, mapirajući imunološke promjene kod rizičnih pojedinaca mnogo prije pojave simptoma i utirući put za ranije liječenje i prevenciju.

- Nadamo se da će ova studija podići svijest o tome da reumatoidni artritis počinje mnogo ranije nego što se prethodno mislilo i da će omogućiti istraživačima da donose odluke zasnovane na podacima o strategijama za prekidanje razvoja bolesti – rekao je dr Mark Gilespi, istraživač sa Alenovog instituta i jedan od autora studije.

хонг конг пожар

Svijet

Broj žrtava požara porastao, više od 300 nestalih

Tokom sedmogodišnje studije istraživači su pratili ljude koji nose ACPA antitela, poznate biomarkeri za pojedince u riziku od razvoja reumatoidnog artritisa, i identifikovali prethodno nepoznate faktore povezane sa razvojem bolesti, uključujući rasprostranjenu upalu, disfunkciju imunih ćelija i ćelijsko reprogramiranje.

- Očekujemo da će ubuduće nalazi ove studije podržati dodatna istraživanja kako bi se pronašli načini za bolje predviđanje ko će dobiti reumatoidni artritis, identifikovale potencijalne biološke mete za prevenciju, kao i pronašli načini za poboljšanje tretmana za one koji već imaju ovu bolest - rekao je dr Kevin Din, jedan od autora studije i stručnjak sa Univerziteta Kolorada Anšuc.

Podijeli:

Tagovi:

Bolest

zdravlje

Savjeti

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Број жртава пожара порастао, више од 300 несталих

Svijet

Broj žrtava požara porastao, više od 300 nestalih

1 d

0
Чега се досјетио: Изнајмљивао туђе станове

Hronika

Čega se dosjetio: Iznajmljivao tuđe stanove

1 d

0
Путин: Морамо бити спремни

Svijet

Putin: Moramo biti spremni

1 d

0
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Sa njima se ne isplati svađati: Tri najtvrdoglavija znaka Zodijaka

1 d

0

Više iz rubrike

Ово су најчешће грешке у исхрани током поста: Ево како да их избјегнете

Zdravlje

Ovo su najčešće greške u ishrani tokom posta: Evo kako da ih izbjegnete

1 d

0
Изабран пацијент из Српске за руску вакцину против рака

Zdravlje

Izabran pacijent iz Srpske za rusku vakcinu protiv raka

1 d

0
Само једна намирница има моћ да препороди пушаче: Одлична за срце и крвне судове

Zdravlje

Samo jedna namirnica ima moć da preporodi pušače: Odlična za srce i krvne sudove

1 d

0
Ослањање на вјештачку интелигенцију штетно по ментално здравље

Zdravlje

Oslanjanje na vještačku inteligenciju štetno po mentalno zdravlje

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

03

Brža i jeftinija registracija poslovnog subjekta u Srpskoj

14

53

Trišić Babić: Odlični odnosi srpskog i mađarskog naroda

14

32

Naučnici otkrili šta Crni petak radi mozgu

14

27

Narod priča: Porodica Pekić Bajić

14

26

Učenik iznenada preminuo u Osnovnoj školi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner