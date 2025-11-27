Ova opaka bolest počinje tiho, godinama prije pojave prvih simptoma i bolova u zglobovima

Reumatoidni artritis ne počinje u trenutku kada počnu bolovi, već počinje tiho i neprimjetno godinama ranije, otkrili su naučnici. Reumatoidni artritis je iscrpljujuća autoimuna bolest koja izaziva bolnu upalu zglobova i oštećenja, saopštio je Alenov institut.

Novo istraživanje pokazuje da ljudi koji imaju rizik od pojave reumatoidnog artritisa dožive dramatične promjene imunosistema (imunološkog sistema) mnogo prije prvih simptoma. U toj ranoj fazi njihova tijela vode nevidljivu bitku

Istraživači sa Alenovog instituta su, u saradnji sa Univerzitetom Kolorada Anšuc, Univerzitetom Kalifornije u San Dijegu i Istraživačkim institutom Benaroja, došli su do ovog otkrića. Studija, objavljena u Science Translational Medicine, pruža najdetaljniji dosad dostupan uvid u to kako se razvija reumatoidni artritis, mapirajući imunološke promjene kod rizičnih pojedinaca mnogo prije pojave simptoma i utirući put za ranije liječenje i prevenciju.

- Nadamo se da će ova studija podići svijest o tome da reumatoidni artritis počinje mnogo ranije nego što se prethodno mislilo i da će omogućiti istraživačima da donose odluke zasnovane na podacima o strategijama za prekidanje razvoja bolesti – rekao je dr Mark Gilespi, istraživač sa Alenovog instituta i jedan od autora studije.

Tokom sedmogodišnje studije istraživači su pratili ljude koji nose ACPA antitela, poznate biomarkeri za pojedince u riziku od razvoja reumatoidnog artritisa, i identifikovali prethodno nepoznate faktore povezane sa razvojem bolesti, uključujući rasprostranjenu upalu, disfunkciju imunih ćelija i ćelijsko reprogramiranje.

- Očekujemo da će ubuduće nalazi ove studije podržati dodatna istraživanja kako bi se pronašli načini za bolje predviđanje ko će dobiti reumatoidni artritis, identifikovale potencijalne biološke mete za prevenciju, kao i pronašli načini za poboljšanje tretmana za one koji već imaju ovu bolest - rekao je dr Kevin Din, jedan od autora studije i stručnjak sa Univerziteta Kolorada Anšuc.