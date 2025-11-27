Čega se dosjetio: Iznajmljivao tuđe stanove

Izvor:
Zagrebačka policija saopštila je da je na lokalitetu Zadra, uhapšen 48-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine koji se povezuje s počinjenjem krivičnog djela Prevare na štetu više osoba u vezi sa iznajmljivanjem stanova.
Prema saopštenju Policijske uprave zagrebačke, muškarac je uhvaćen na području Zadarske županije, a sumnjiči se za krivično djelo prevare iz člana 236. stav 1. Krivičnog zakona.
Trenutno je pod policijskim nadzorom i u toku je kriminalistička obrada.
Radi se o osobi koja je, pod lažnim imenom "Bruno Horvat", unajmljivala stanove na kratki rok, a zatim ih oglašavala kao dugoročne najmove te pritom uzimala depozite i prvu najamninu – najčešće 900 evra po osobi.
Iz hrvatske policije apeluju da građani prilikom kontaktiranja nepoznatih osoba i stranica na društvenim mrežama budu oprezni i da ne uplaćuju novac bez detaljnih provjera.
