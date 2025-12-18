Kongres neće zaustaviti Trampa: Odbijene rezolucije o sprečavanju proglašenja rata protiv Venecuele

Predstavnički dom američkog Kongresa tijesno je odbio dvije rezolucije kojima se nastojala obuzdati politika predsjednika Donalda Trampa prema Venecueli, usred raširenih spekulacija da bi republikanac mogao pokrenuti napad na teritoriju ove južnoameričke naftne države.

Glasanja su održana nekoliko sati prije nego što se Tramp trebao obratiti naciji iz Bijele kuće. Rijetko večernje obraćanje očekivalo se da će biti fokusirano na ono što on vidi kao velike pobjede, ali je moglo obuhvatiti i njegove spoljnopolitičke prioritete, dan nakon što je naredio "blokadu" sankcionisanih naftnih tankera koji napuštaju ili ulaze u Venecuelu.

Predstavnički dom, u kojem većinu drže republikanci, glasao je sa 216 prema 210 protiv rezolucije koju je predložio kongresmen Džordž Miks iz Njujorka, vodeći demokrat u Odboru za spoljne poslove Predstavničkog doma, a kojom bi se američke oružane snage povukle iz neprijateljstava s "bilo kojom predsjednički označenom terorističkom organizacijom na Zapadnoj hemisferi", osim ako Kongres to ne odobri.

Dom je takođe glasao sa 213 prema 211 protiv rezolucije koju je predložio Džim MekGovern iz Masačuseta, vodeći demokrat u Odboru za pravila Predstavničkog doma, a kojom bi se predsjedniku naložilo da povuče američke snage iz neprijateljstava s ili protiv Venecuele bez odobrenja Kongresa.

Oba glasanja bila su gotovo isključivo po stranačkoj liniji. Dva republikanca glasala su s demokratama za prvu rezoluciju, a tri su podržala drugu. Dva demokrata usprotivila su se prvoj rezoluciji, a jedan je glasao protiv druge.

Američke trupe izvele su više od 20 udara na brodove za krijumčarenje droge u Karibima i Pacifiku od početka septembra, pri čemu je ubijeno više od 80 ljudi, dok Tramp pojačava vojno gomilanje snaga protiv vlade venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura.

Administracija Donalda Trampa razmatra opcije za suzbijanje onoga što tvrdi da je Madurova uloga u snabdijevanju ilegalnim drogama. Predsjednik Venecuele negirao je da ima bilo kakve veze s ilegalnom trgovinom drogom.

Američki zakonodavci već dugo optužuju predsjednike iz obje stranke da nastoje zaobići zahtjev američkog Ustava prema kojem Kongres, a ne predsjednik, mora odobriti sve osim kratkotrajne vojne akcije.

Članovi Kongresa više su puta pokušavali primorati Trampa da zatraži odobrenje Kongresa za kampanju protiv Venecuele otkako je započela početkom septembra.

Međutim, svaki pokušaj je poražen zbog protivljenja Trampovih kolega republikanaca, koji imaju tijesnu većinu i u Predstavničkom domu i u Senatu.

Govoreći protiv rezolucija, zastupnik Brajan Mast iz Floride, predsjedavajući Odbora za spoljne poslove Predstavničkog doma, nazvao ih je trikom "kako bi se predsjednika Trampa spriječilo da brani SAD od označenih kartelskih terorista".

Prema zakonima u SAD-u, Tramp ima pravo da pokrene vojnu akciju koja bi trajala do 60 dana, s tim da bi imali pravo na dodatnih 30 dana za povlačenje.