Meloni: Nećemo slati vojnike u Ukrajinu

Italijanski premijer Đorđa Meloni izjavila je da Italija neće slati vojnike u Ukrajinu u okviru takozvanih multinacionalnih snaga.
"Koristeći ovu priliku, željela bih još jednom da naglasim da Italija ne namjerava da šalje vojnike u Ukrajinu", rekla je Melonijeva u italijanskom parlamentu.
Ona je dodala da se trenutno razmatra davanje garancija za postojanje snažne ukrajinske vojske i mogućnost raspoređivanja multinacionalnih snaga u Ukrajini predvođenih takozvanom koalicijom voljnih, uz učešće na dobrovoljnoj osnovi.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov ranije je rekao da je prisustvo trupa NATO saveza na ukrajinskom tlu - pod bilo kojom zastavom i u bilo kom svojstvu, uključujući mirovne snage - prijetnja Rusiji i da Moskva to neće prihvatiti ni pod kojim okolnostima.
