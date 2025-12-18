Logo
Meloni: Nećemo slati vojnike u Ukrajinu

Izvor:

SRNA

18.12.2025

07:33

Мелони: Нећемо слати војнике у Украјину

Italijanski premijer Đorđa Meloni izjavila je da Italija neće slati vojnike u Ukrajinu u okviru takozvanih multinacionalnih snaga.

"Koristeći ovu priliku, željela bih još jednom da naglasim da Italija ne namjerava da šalje vojnike u Ukrajinu", rekla je Melonijeva u italijanskom parlamentu.

Svijet

Đorđa Meloni zbog jedne objave dospjela u sami vrh po popularnosti na društvenim mrežama

Ona je dodala da se trenutno razmatra davanje garancija za postojanje snažne ukrajinske vojske i mogućnost raspoređivanja multinacionalnih snaga u Ukrajini predvođenih takozvanom koalicijom voljnih, uz učešće na dobrovoljnoj osnovi.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov ranije je rekao da je prisustvo trupa NATO saveza na ukrajinskom tlu - pod bilo kojom zastavom i u bilo kom svojstvu, uključujući mirovne snage - prijetnja Rusiji i da Moskva to neće prihvatiti ni pod kojim okolnostima.

Đorđa Meloni

Ukrajina

