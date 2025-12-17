Logo
Ubila sina pa lažirala da se utopio

Izvor:

Telegraf

17.12.2025

22:24

Убила сина па лажирала да се утопио

Poslije pet mjeseci, konačno je završena istraga o slučaju ubistva dječaka (3) iz Slovačke za koje je osumnjičena njegova majka Simona (31).

Zločin je otkriven sredinom jula, kada je majka dječaka pozvala policiju. Ispričala im je da je pokušala da ga oživi dok nisu stigli spasioci, a zatim je ispričala da joj je pomogao i biciklista koji je slučajno prolazio tuda.

Traktor

Svijet

Oglasom za prodaju traktora namamio, ubio i opljačkao poljoprivrednika

"Našao sam ih kako leže na zemlji, zamijenio sam se sa gospođom, pomogao sam joj sa vještačkim disanjem. Samo je pomenula da su plivali i da je mali udario u stijene", ispričao je tada biciklista.

Tokom uviđaja utvrđeno je da je dete imalo vidljive povrede glave i vrata. Smrt je, kako je ljekarima izgledalo nastupila sat ili dva prije dolaska spasilačkih službi.

Preliminarni rezultati istrage pokazali su da je dječak preminuo od gušenja, a ne utapanja, navodi se u izvještaju iz istrage.

Policajci su odmah po dolasku na mjesto tragedije sumnjali da se ne radi o nesrećnom slučaju, već da je dječak najvjerovatnije ubijen. Ono što im je prvo probudilo sumnju bilo je to što je dječaku odjeća bila suva, iako je majka rekla da se on navodno utopio.

Корпа

Ekonomija

Omiljeni čokoladni keksići sadrže otrov! Hitno povučeni sa tržišta

"Tokom istrage otkriveno je da je optužena žena nasilno ubila svog trogodišnjeg sina u stanu u Donjem Kubinu, a zatim lažirala njegovu smrt davljenjem", rekla je Danijela Kockova, portparolka Regionalne policijske uprave Žilina.

Simona je u pritvoru od jula i optužena je za posebno teško krivično djelo ubistva i suočava se sa kaznom zatvora od 25 godina do doživotnog zatvora.

"Istraga je završena i spisi su dostavljeni tužiocu sa prijedlogom za podizanje optužnice", dodala je Kockova, prenosi "Telegraf".

