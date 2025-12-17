Oglasom za prodaju traktora namamio, ubio i opljačkao poljoprivrednika

Stravičan zločin potresao je centralnu Ukrajinu. Šezdesetčetverogodišnji poljoprivrednik brutalno je ubijen i opljačkan nakon što je došao pogledati traktor oglašen na prodaju. Umjesto poljoprivredne mehanizacije, dočekao ga je napadač s pajserom. Njegovo tijelo pronađeno je u jarku pored ceste, a policija je uhapsila osumnjičenika koji je, prema navodima istražitelja, zločin počinio zbog novca, piše "Farmer".

Zločin se dogodio u blizini mjesta Ropotuka, u opštini Uman, u Čerkaskoj oblasti. O slučaju su izvijestili ukrajinska policija i specijalizovani portal "Traktorist"

Beživotno tijelo muškarca, umotano u deku, uočio je slučajni vozač koji je prolazio tom dionicom puta. Zaustavio se jer je uz cestu primijetio automobil s otvorenim vratima te je odmah obavijestio policiju.

Ubistvo iz koristoljublja

Dolaskom na mjesto događaja utvrđeno je da je riječ o 64-godišnjem stanovniku Rivnenske oblasti, vlasniku manjeg poljoprivrednog gazdinstva. Na tijelu su bili vidljivi brojni tragovi udaraca tupim predmetom, što je upućivalo na nasilnu smrt. Kriminalistički tehničari prikupili su niz dokaza koji su kasnije pomogli u brzom identifikovanju počinitelja.

Istragom je utvrđeno da je ubijeni poljoprivrednik u Čerkasku oblast doputovao zbog oglasa o prodaji traktora. Planirao je kupovinu mašine te je sa sobom ponio veću količinu gotovine.

Policija je ubrzo identifikovala i uhapsila osumnjičenog, 21-godišnjeg muškarca iz Rivnenske oblasti. Tereti ga za razbojništvo i ubistvo s predumišljajem, a kao motiv zločina istražitelji navode novac namijenjen kupovini traktora.

Prema rekonstrukciji događaja, osumnjičeni se s kupcem dogovorio da se nađu uz državni put kako bi ga navodno odveo do mjesta gdje se nalazi traktor. Mladić je vozio ispred, a poljoprivrednik ga je slijedio svojim automobilom.

Na osamljenoj sporednoj cesti, okruženoj poljima, osumnjičeni se zaustavio, objašnjavajući da se traktor još uvijek nalazi na polju. U tom trenutku posegnuo je za pajserom i iznenada udario 64-godišnjaka u glavu. Kada je žrtva pala, napadač je nastavio zadavati udarce sve dok se muškarac nije prestao micati.

Nakon toga je pretražio žrtvu i ukrao oko 4.000 američkih dolara (3.400 evra), te više od 122.000 ukrajinskih hrivnji (oko 2.460 evra). Tijelo je potom umotao u deku i bacio u jarak, pokušavajući prikriti tragove zločina.

Hapšenje kod Odese

Osumnjičeni je uhapšen nekoliko dana kasnije u blizini Odese, gdje se, prema policijskim navodima, skrivao i vjerovatno planirao bijeg iz zemlje. Hapšenje je sprovedeno uz pomoć specijalne policijske jedinice za brzo djelovanje.

Prikupljeni dokazi s mjesta zločina, ističu istražitelji, nedvosmisleno upućuju na hapšenje mladića kao počinitelja. Državno tužilaštvo podiglo je optužnicu za ubistvo s predumišljajem i razbojništvo velikih razmjera.

Sud je osumnjičenom odredio istražni zatvor, a prema ukrajinskim zakonima prijeti mu kazna doživotnog zatvora uz mogućnost oduzimanja imovine. Istraga je i dalje u toku, a policija apeluje na građane da budu oprezni prilikom kupovine skupocjene mehanizacije putem oglasa, posebno kada je riječ o susretima na izolovanim lokacijama, prenosi "Farmer".