Noćas bi mogao početi novi rat: Uznemirujuće tvrdnje Takera Karlsona

Agencije

17.12.2025

21:39

1
Ноћас би могао почети нови рат: Узнемирујуће тврдње Такера Карлсона

Novinar Taker Karlson, pozivajući se na američkog poslanika, tvrdi da bi predsjednik SAD Donald Tramp mogao da objavi rat Venecueli tokom svog govora o stanju nacije.

"Članovima Kongresa je juče rečeno da je rat neizbježan i da će biti objavljen večeras u devet sati u predsjednikovom obraćanju naciji", rekao je on.

Tramp će održati svoj govor o stanju nacije u četvrtak u 3 časa po našem vremenu.

Bijela kuća je najavila da će se govor fokusirati na godišnje rezultate i nove inicijative.

U ponedjeljak je "Volstrit žurnal" objavio da se Amerikanci spremaju za moguće napade na kopnene ciljeve u Venecueli.

U članku se tvrdi da bi to moglo da počne sa operacijama u sajber prostoru i ometanjem satelitskih komunikacija kako bi se Karakasu onemogućilo da koristi svoje sisteme protivvazdušne odbrane, prenosi ruska agencija "RIA Novosti".

Taker Karlson

Amerika

SAD

Venecuela

