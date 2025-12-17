Poznati ribar spasio 33 osobe: Jedan je život

Širom regiona je poznat jer je spasio čak 33 života koji su lako mogli da budu prekinuti poslije skokova sa pomenutog mosta, a ovim povodom mnogi korisnici društvenih mreža su mu čestitali rođendan.

"Ovakvi ljudi zaslužuju više pažnje. Živ i zdrav bio, veliki čovječe", glasila je jedna objava na Reditu.

Za svoj 60. jubilarni rođendan Grbić je poručio da je život samo jedan, da je dragocjen i da je svaki problem rješiv.

Spašavanje ubice

Grbić je svojevremeno pričao da mu je u sjećanju duboko ostalo spašavanje Ljiljane Mitić, koja je 2010. godine ispred restorana "Madera" ubila bivšeg supruga, i njegovu kćerku, a zatim pokušala i sama da se ubije skokom sa Brankovog mosta. Plutala je do Pančevca.

"Ubila ih je zbog smrti njihovog zajedničkog sina, koji je preminuo od narkotika. Krivila je muža za njegovu smrt, pa je htjela da mu nanese bol. Ne znate kako je kad vadite dvostrukog ubicu. Sve je drugačije. Spašavate nekog ko je ubio dvije nevine osobe. To mi je bilo najupečatljivije. Slike Ljiljaninog vađenja iz vode, vožnja u čamcu do Konobe, pa mnogo policije i sve ono što se dešavalo u Konobi nakon toga... To mi je stavlja pečat na sve", pričao je Renato.

Dodao je da je sa dvije osobe koje je spasio u stalnom kontaktu.

Jedan je život

"Život nema reprizu i svaki problem je rješiv. Porodica je vrlo bitna u svemu tome, da prepozna. Jedna dobra priča ili priča sa stručnjakom mislim da rješava više od 50 odsto takvih situacija. Kada su ljudi odbačeni od porodice, od društva, kad nemaju nikoga za sebe, onda čujemo rečenice koje su oni govorili: 'Pa, šta mi drugo preostaje, nego da se ubijem'", kazao je Renato.

Neizmjernu ljubav koju ima pruža unucima, a oni mu, kako je istakao, daju snagu.

"To su moji anđeli, moj život i moja snaga. Najsrećniji bih bio da nema više pokušaja samoubistava. Da slavimo rođenja i krštenja, da prođe ovo ludilo od korone, pa da nastavimo život ljepše i mnogo bolje nego što smo imali do sada", kaže on, prenosi "Kurir".