Snježna oluja upalila crveni meteoalarm širom zemlje

Obilna kiša, jaki vjetrovi i snijeg pogodili su juče dijelove Velike Britanije, dok je oluja Goreti uzrokovala poremećaje u saobraćaju, a na snazi su crveni i žuti meteoalarm širom zemlje.

Oluja Goreti donijela je 30 centimetara snijega, kao i vjetrove do 160 km/h na brdima i obalnim područjima.

Žuta vremenska upozorenja izdata su širom Velike Britanije, a očekuje se da će oluja Goreti donijeti potencijalnu opasnost po živote u dijelovima zemlje.

Meteorološki zavod naknadno je izdao rijetko crveno upozorenje na opasne, olujne vjetrove.

Aerodrom u Birminghamu obustavio je rad zbog obilnih snježnih padavina.

Nacionalne autoceste izdale su žuto upozorenje na snijeg u zapadnom i istočnom Midlandsu.

Željeznički saobraćaj je takođe pogođen, a Eurostar upozorava da se putnici na linijama do i od londonske stanice St. Pancras vjerovatno mogu suočiti s kašnjenjima i otkazivanjem letova.