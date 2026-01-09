Snježna oluja upalila crveni meteoalarm širom zemlje

09.01.2026
07:16
Komentari:0
Obilna kiša, jaki vjetrovi i snijeg pogodili su juče dijelove Velike Britanije, dok je oluja Goreti uzrokovala poremećaje u saobraćaju, a na snazi su crveni i žuti meteoalarm širom zemlje.
Oluja Goreti donijela je 30 centimetara snijega, kao i vjetrove do 160 km/h na brdima i obalnim područjima.
Društvo
Danas je Sveti Stefan: Vjeruje se da žene treba da urade ovo
Žuta vremenska upozorenja izdata su širom Velike Britanije, a očekuje se da će oluja Goreti donijeti potencijalnu opasnost po živote u dijelovima zemlje.
Meteorološki zavod naknadno je izdao rijetko crveno upozorenje na opasne, olujne vjetrove.
Aerodrom u Birminghamu obustavio je rad zbog obilnih snježnih padavina.
Svijet
Snijeg pao sa zgrade i ubio djevojku: Prolaznici pokušali da joj pomognu, pa jedva izvukli živu glavu
Nacionalne autoceste izdale su žuto upozorenje na snijeg u zapadnom i istočnom Midlandsu.
Željeznički saobraćaj je takođe pogođen, a Eurostar upozorava da se putnici na linijama do i od londonske stanice St. Pancras vjerovatno mogu suočiti s kašnjenjima i otkazivanjem letova.
Svijet
5 h0
Svijet
13 h0
Svijet
14 h0
Svijet
14 h1
Najnovije
Najčitanije
12
08
12
04
12
03
12
00
11
56
Trenutno na programu