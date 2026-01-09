Logo
Snježna oluja upalila crveni meteoalarm širom zemlje

09.01.2026

07:16

Сњежна олуја упалила црвени метеоаларм широм земље
Foto: Unsplash

Obilna kiša, jaki vjetrovi i snijeg pogodili su juče dijelove Velike Britanije, dok je oluja Goreti uzrokovala poremećaje u saobraćaju, a na snazi su crveni i žuti meteoalarm širom zemlje.

Oluja Goreti donijela je 30 centimetara snijega, kao i vjetrove do 160 km/h na brdima i obalnim područjima.

СПЦ

Društvo

Danas je Sveti Stefan: Vjeruje se da žene treba da urade ovo

Žuta vremenska upozorenja izdata su širom Velike Britanije, a očekuje se da će oluja Goreti donijeti potencijalnu opasnost po živote u dijelovima zemlje.

Meteorološki zavod naknadno je izdao rijetko crveno upozorenje na opasne, olujne vjetrove.

Aerodrom u Birminghamu obustavio je rad zbog obilnih snježnih padavina.

Снијег затрпао жену-09012026

Svijet

Snijeg pao sa zgrade i ubio djevojku: Prolaznici pokušali da joj pomognu, pa jedva izvukli živu glavu

Nacionalne autoceste izdale su žuto upozorenje na snijeg u zapadnom i istočnom Midlandsu.

Željeznički saobraćaj je takođe pogođen, a Eurostar upozorava da se putnici na linijama do i od londonske stanice St. Pancras vjerovatno mogu suočiti s kašnjenjima i otkazivanjem letova.

