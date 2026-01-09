Logo
Zemljotres u Srbiji tokom noći

Izvor:

Telegraf

09.01.2026

06:56

Земљотрес у Србији током ноћи
Foto: Printskrin/Jutjub

Zemljotres jačine 2.2 stepena Rihtera pogodio je područje Trstenika, saopštio je Republički seizmološki zavod Srbije.

Prema trenutno dostupnim informacijama, potres se dogodio oko pola 11 sinoć.

Epicentar potresa bilježi se na dubini od 12 kilometara.

Живјеће огњиште

Republika Srpska

"Živjeće ognjište": Danas svečani defile povodom Dana Republike

Na osnovu koordinata, najbliža naseljena mjesta su Rajinac, Gornji i Donji Dubič.

S obzirom na navedeni intenzitet zemljotresa sumnja se da je pričinjena bilo kakva materijalna šteta.

