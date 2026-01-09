Zemljotres u Srbiji tokom noći

Izvor:
Telegraf
09.01.2026
06:56
Komentari:0
Zemljotres jačine 2.2 stepena Rihtera pogodio je područje Trstenika, saopštio je Republički seizmološki zavod Srbije.
Prema trenutno dostupnim informacijama, potres se dogodio oko pola 11 sinoć.
Epicentar potresa bilježi se na dubini od 12 kilometara.
Republika Srpska
"Živjeće ognjište": Danas svečani defile povodom Dana Republike
Na osnovu koordinata, najbliža naseljena mjesta su Rajinac, Gornji i Donji Dubič.
S obzirom na navedeni intenzitet zemljotresa sumnja se da je pričinjena bilo kakva materijalna šteta.
Gradovi i opštine
13 h0
Svijet
13 h0
Republika Srpska
13 h4
Zdravlje
13 h0
Najnovije
Najčitanije
12
08
12
04
12
03
12
00
11
56
Trenutno na programu