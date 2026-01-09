Zemljotres u Srbiji tokom noći

Zemljotres jačine 2.2 stepena Rihtera pogodio je područje Trstenika, saopštio je Republički seizmološki zavod Srbije.

Prema trenutno dostupnim informacijama, potres se dogodio oko pola 11 sinoć.

Epicentar potresa bilježi se na dubini od 12 kilometara.

Na osnovu koordinata, najbliža naseljena mjesta su Rajinac, Gornji i Donji Dubič.

S obzirom na navedeni intenzitet zemljotresa sumnja se da je pričinjena bilo kakva materijalna šteta.