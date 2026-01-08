Ovo je osumnjičeni za ubistvo na Božić: Mladiću (18) iz čista mira prerezao vrat

Izvor:
Blic
08.01.2026
15:48
Komentari:0
N.M. (30) sa područja Bačke Palanke, osumnjičen je da je iz čista mira ubio Nenada V. (18) u ugostiteljskom objektu u Tovariševu nakon čega je pobjegao.
Zbog sumnje da mu je pomogao tokom bjekstva, uhapšen je i muškarac M.K. (46) u čijem automobilu je policija pronašla i nož kojim je, kako se sumnja, N.M. počinio ubistvo.
Nenad V. star 18 godina uboden je nožem u vrat, a preminuo je u vozilu Hitne pomoći na putu do bolnice.
Srbija
Izlio se Ibar, građani se evakuišu
Prema riječima očevidaca, svemu je prethodila svađa, piše Blic.
U Tovariševu je nakon zločina bilo opsadno stanje budući da je napadač bio na slobodi.
Policija je uhapsila muškarca zbog sumnje da je ubio Nenad V.
Srbija
Popio kafu sa suprugom, pa joj prerezao vrat: Osuđen vojni penzioner
Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je došlo do svađe, nakon čega je Nenad V. (18) otišao do toaleta, a onda ga je osumnjičeni za ubistvo pratio.
Tamo mu je prerezao vrat i pobjegao, a nesrećni mladić je smogao snage i izašao iz toaleta držeći se za vrat.
– Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su N. M. (1996), sa područja Bačke Palanke, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično djelo ubistvo. Zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično djelo pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela, uhapšen je M. K. (1980) iz Bačke Palanke – navode u saopštenju.
Srbija
2 h0
Republika Srpska
2 h1
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Najnovije
Najčitanije
17
27
17
24
17
21
17
04
17
04
Trenutno na programu