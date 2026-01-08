Logo
Large banner

Ovo je osumnjičeni za ubistvo na Božić: Mladiću (18) iz čista mira prerezao vrat

Izvor:

Blic

08.01.2026

15:48

Komentari:

0
Убијен тинејџер
Foto: Ustupljena fotografija

N.M. (30) sa područja Bačke Palanke, osumnjičen je da je iz čista mira ubio Nenada V. (18) u ugostiteljskom objektu u Tovariševu nakon čega je pobjegao.

Zbog sumnje da mu je pomogao tokom bjekstva, uhapšen je i muškarac M.K. (46) u čijem automobilu je policija pronašla i nož kojim je, kako se sumnja, N.M. počinio ubistvo.

Nenad V. star 18 godina uboden je nožem u vrat, a preminuo je u vozilu Hitne pomoći na putu do bolnice.

Излио се Ибар-08012026

Srbija

Izlio se Ibar, građani se evakuišu

Prema riječima očevidaca, svemu je prethodila svađa, piše Blic.

U Tovariševu je nakon zločina bilo opsadno stanje budući da je napadač bio na slobodi.

Uhapšen napadač, izbo ga u toaletu

Policija je uhapsila muškarca zbog sumnje da je ubio Nenad V.

Полиција Србија

Srbija

Popio kafu sa suprugom, pa joj prerezao vrat: Osuđen vojni penzioner

Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je došlo do svađe, nakon čega je Nenad V. (18) otišao do toaleta, a onda ga je osumnjičeni za ubistvo pratio.

Tamo mu je prerezao vrat i pobjegao, a nesrećni mladić je smogao snage i izašao iz toaleta držeći se za vrat.

– Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su N. M. (1996), sa područja Bačke Palanke, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično d‌jelo ubistvo. Zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično d‌jelo pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog d‌jela, uhapšen je M. K. (1980) iz Bačke Palanke – navode u saopštenju.

Podijeli:

Tag:

Ubistvo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Попио кафу са супругом, па јој пререзао врат: Осуђен војни пензионер

Srbija

Popio kafu sa suprugom, pa joj prerezao vrat: Osuđen vojni penzioner

2 h

0
У Бањалуци церемонија откривања Централног спомен-обиљежја борцима

Republika Srpska

U Banjaluci ceremonija otkrivanja Centralnog spomen-obilježja borcima

2 h

1
Британски генерал: Каква подршка Украјини, немамо чиме

Svijet

Britanski general: Kakva podrška Ukrajini, nemamo čime

2 h

0
Потпредсједник Џ. Д. Венс стиже у свемирску базу Питуфик на Гренланду

Svijet

"Evropa i Danska zakazale, Grenland je ključan za SAD"

2 h

0

Više iz rubrike

Излио се Ибар у Косовској Митровици

Srbija

Izlio se Ibar, građani se evakuišu

1 h

0
Попио кафу са супругом, па јој пререзао врат: Осуђен војни пензионер

Srbija

Popio kafu sa suprugom, pa joj prerezao vrat: Osuđen vojni penzioner

2 h

0
Са тржишта хитно повучен електрични тротинет: Постоји велика опасност од повреда

Srbija

Sa tržišta hitno povučen električni trotinet: Postoji velika opasnost od povreda

2 h

0
Struja Elekticna energija Trafo stanica

Srbija

Vanredna situacija: Više od 10.000 ljudi ostalo bez struje

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

27

Minić: Sve slobode srpskog naroda došle su kroz velike žrtve koje ne smijemo da zaboravimo

17

24

Građanima poslat SMS zbog ''vremenske bombe'': Vremenske prilike opasne po život

17

21

RHMZ poslao upozorenje zbog hladnoće!

17

04

De Brujne nakon pola godine napušta Napoli?

17

04

Šta treba uraditi sa božićnom pšenicom? Nikako je ne bacajte u smeće

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner