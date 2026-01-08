Ovo je osumnjičeni za ubistvo na Božić: Mladiću (18) iz čista mira prerezao vrat

N.M. (30) sa područja Bačke Palanke, osumnjičen je da je iz čista mira ubio Nenada V. (18) u ugostiteljskom objektu u Tovariševu nakon čega je pobjegao.

Zbog sumnje da mu je pomogao tokom bjekstva, uhapšen je i muškarac M.K. (46) u čijem automobilu je policija pronašla i nož kojim je, kako se sumnja, N.M. počinio ubistvo.

Nenad V. star 18 godina uboden je nožem u vrat, a preminuo je u vozilu Hitne pomoći na putu do bolnice.

Srbija Izlio se Ibar, građani se evakuišu

Prema riječima očevidaca, svemu je prethodila svađa, piše Blic.

U Tovariševu je nakon zločina bilo opsadno stanje budući da je napadač bio na slobodi.

Uhapšen napadač, izbo ga u toaletu

Policija je uhapsila muškarca zbog sumnje da je ubio Nenad V.

Srbija Popio kafu sa suprugom, pa joj prerezao vrat: Osuđen vojni penzioner

Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je došlo do svađe, nakon čega je Nenad V. (18) otišao do toaleta, a onda ga je osumnjičeni za ubistvo pratio.

Tamo mu je prerezao vrat i pobjegao, a nesrećni mladić je smogao snage i izašao iz toaleta držeći se za vrat.

– Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su N. M. (1996), sa područja Bačke Palanke, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično d‌jelo ubistvo. Zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično d‌jelo pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog d‌jela, uhapšen je M. K. (1980) iz Bačke Palanke – navode u saopštenju.