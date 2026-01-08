Logo
Large banner

Britanski general: Kakva podrška Ukrajini, nemamo čime

08.01.2026

15:19

Komentari:

0
Британски генерал: Каква подршка Украјини, немамо чиме
Foto: Tanjug / AP / Russian Defense Ministry

dimir Putin sigurno se ne boji praznih prijetnji britanskog premijera Kira Starmera, piše u današnjem "Dejli mejlu" general u penziji ser Ričard Širef.

Ruski predsjednik Vla

Komentarišući deklaraciju "koalicije voljnih" o slanju mirotrvoraca u Ukrajinu, bivši zamjenik vrhovnog komandanta savezničkih snaga za Evropu tvrdi da London ta obećanja prosto ne može da ispuni.

"Ne vjerujem ni sekunde da imamo ljudi, opreme, novca ili političke volje da održimo riječ", piše Širef.

Cijeli projekat je "nerealan", dodaje general u penziji. Po njemu, jedini realističan scenario za kraj sukoba je da Rusija "prizna pravo Ukrajine da postoji", ali je "bilo kakav kompromis nezamisliv" za Putina.

Ako se "cijeli slobodni svijet" udruži, počev od Amerike, onda možda postoji šansa da odbrani Ukrajinu silom oružja, piše Širef, "ali trenutno smo na hiljadu milja od toga". Dodaje da se američkom predsjedniku Donaldu Trampu ne može vjerovati, dok su SAD pokazale "da nisu voljne ili sposobne" da Putina silom dovedu do pregovaračkog stola.

Starmerova priča o "miru kroz snagu" je čisto teoretska, tvrdi Širef.

"Ostaje nam porazan utisak da britanski premijer obećava ono što zna da nikada neće moći da ispuni, kako bi održao utisak – možda baš zato što je toliko slab kod kuće – da je UK značajan igrač na svjetskoj sceni".

Ako Starmer misli ozbiljno, "Britanija mora da bude spremna za rat sa Rusijom, a mi to nismo", piše Širef.

Pozivajući se na svoje iskustvo sa KiM 1999, kada je komandovao brigadom britanskih i nordijskih vojnika u NATO ekspediciji od 50.000 trupa, Širef napominje da je južna srpska pokrajina "džepna maramica" u poređenju sa Ukrajinom.

"Mi smo već daleko od vojne sile kakvi smo nekad bili. Većina našeg arsenala, od tenkova do municije, već je isporučena Ukrajini – i čisto sumnjam da smo to nadoknadili", piše penzionisani general.

Pritom britansko iskustvo u antigerilskom ratovanju iz Iraka i Avganistana "ne može da se poredi sa brutalnim industrijskim ratom visokog intenziteta" koji se trenutno odvija u Ukrajini.

"Surova istina je da nas je niz vlada, a ne samo ova laburistička, ostavilo potpuno nespremne za ovu vrstu rata", zaključio je Širef.

Podijeli:

Tagovi:

Rusija

Velika Britanija

Ukrajina

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Потпредсједник Џ. Д. Венс стиже у свемирску базу Питуфик на Гренланду

Svijet

"Evropa i Danska zakazale, Grenland je ključan za SAD"

2 h

0
Завршена обдукција тијела Цвијана Симића, познат узрок смрти

Hronika

Završena obdukcija tijela Cvijana Simića, poznat uzrok smrti

2 h

0
Познати робијаши ове године на улицама БиХ

BiH

Poznati robijaši ove godine na ulicama BiH

2 h

0
Језиво насиље у породици: Пијан жени поломио нос

Hronika

Jezivo nasilje u porodici: Pijan ženi polomio nos

3 h

0

Više iz rubrike

Потпредсједник Џ. Д. Венс стиже у свемирску базу Питуфик на Гренланду

Svijet

"Evropa i Danska zakazale, Grenland je ključan za SAD"

2 h

0
Дјевојчица (16) пронађена мртва у хотелској соби

Svijet

Djevojčica (16) pronađena mrtva u hotelskoj sobi

2 h

0
Захарова: Војска и војни објекти Запада у Украјини – легитимни циљеви Москве

Svijet

Zaharova: Vojska i vojni objekti Zapada u Ukrajini – legitimni ciljevi Moskve

5 h

0
Сијарто: Мађарска ће гласати против споразума са Меркосуром

Svijet

Sijarto: Mađarska će glasati protiv sporazuma sa Merkosurom

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

27

Minić: Sve slobode srpskog naroda došle su kroz velike žrtve koje ne smijemo da zaboravimo

17

24

Građanima poslat SMS zbog ''vremenske bombe'': Vremenske prilike opasne po život

17

21

RHMZ poslao upozorenje zbog hladnoće!

17

04

De Brujne nakon pola godine napušta Napoli?

17

04

Šta treba uraditi sa božićnom pšenicom? Nikako je ne bacajte u smeće

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner