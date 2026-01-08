Britanski general: Kakva podrška Ukrajini, nemamo čime

dimir Putin sigurno se ne boji praznih prijetnji britanskog premijera Kira Starmera, piše u današnjem "Dejli mejlu" general u penziji ser Ričard Širef.

Ruski predsjednik Vla

Komentarišući deklaraciju "koalicije voljnih" o slanju mirotrvoraca u Ukrajinu, bivši zamjenik vrhovnog komandanta savezničkih snaga za Evropu tvrdi da London ta obećanja prosto ne može da ispuni.

"Ne vjerujem ni sekunde da imamo ljudi, opreme, novca ili političke volje da održimo riječ", piše Širef.

Cijeli projekat je "nerealan", dodaje general u penziji. Po njemu, jedini realističan scenario za kraj sukoba je da Rusija "prizna pravo Ukrajine da postoji", ali je "bilo kakav kompromis nezamisliv" za Putina.

Ako se "cijeli slobodni svijet" udruži, počev od Amerike, onda možda postoji šansa da odbrani Ukrajinu silom oružja, piše Širef, "ali trenutno smo na hiljadu milja od toga". Dodaje da se američkom predsjedniku Donaldu Trampu ne može vjerovati, dok su SAD pokazale "da nisu voljne ili sposobne" da Putina silom dovedu do pregovaračkog stola.

Starmerova priča o "miru kroz snagu" je čisto teoretska, tvrdi Širef.

"Ostaje nam porazan utisak da britanski premijer obećava ono što zna da nikada neće moći da ispuni, kako bi održao utisak – možda baš zato što je toliko slab kod kuće – da je UK značajan igrač na svjetskoj sceni".

Ako Starmer misli ozbiljno, "Britanija mora da bude spremna za rat sa Rusijom, a mi to nismo", piše Širef.

Pozivajući se na svoje iskustvo sa KiM 1999, kada je komandovao brigadom britanskih i nordijskih vojnika u NATO ekspediciji od 50.000 trupa, Širef napominje da je južna srpska pokrajina "džepna maramica" u poređenju sa Ukrajinom.

"Mi smo već daleko od vojne sile kakvi smo nekad bili. Većina našeg arsenala, od tenkova do municije, već je isporučena Ukrajini – i čisto sumnjam da smo to nadoknadili", piše penzionisani general.

Pritom britansko iskustvo u antigerilskom ratovanju iz Iraka i Avganistana "ne može da se poredi sa brutalnim industrijskim ratom visokog intenziteta" koji se trenutno odvija u Ukrajini.

"Surova istina je da nas je niz vlada, a ne samo ova laburistička, ostavilo potpuno nespremne za ovu vrstu rata", zaključio je Širef.