"Evropa i Danska zakazale, Grenland je ključan za SAD"

Izvor:

SRNA

08.01.2026

15:17

Komentari:

0
Потпредсједник Џ. Д. Венс стиже у свемирску базу Питуфик на Гренланду
Foto: Tanjug/AP/Pool/Jim Watson

Američki potpredsjednik Džejms Dejvid Vens rekao je da je Grenland "ključan" za odbranu SAD i svijeta i da Evropa i Danska "nisu dobro uradile posao" u obezbjeđivanju tog područja.

Vens je za "Foks njuz" rekao da ne samo da nisu dovoljno uložili u odbranu Grenlanda, već se nisu ni angažovali u argumentaciji predsjednika Donalda Trampa o tom pitanju.

Iz Bijele kuće saopšteno je juče da američki zvaničnici "aktivno" razgovaraju o potencijalnoj ponudi za kupovinu Grenlanda - poluautonomne danske teritorije, dan nakon što je iz Vašingtona rečeno da vojna akcija za njegovo pripajanje SAD ostaje opcija.

Danska, članica NATO-a, upozorila je da bi to značilo kraj tog saveza, podsjeća Bi-bi-si, prenosi Srna.

mark rute

Svijet

Rute: Grenland otvoren za dodatne američke vojne snage

I Grenland i Danska su više puta naglasili da ostrvo nije na prodaju.

Uprkos tome što je najrjeđe naseljena teritorija, položaj Grenlanda između Sjeverne Amerike i Arktika čini ga dobrim mjestom za sisteme ranog upozoravanja u slučaju raketnih napada i za praćenje brodova u regionu.

Posljednjih godina povećano je interesovanje i za prirodne resurse Grenlanda - uključujući rijetke zemne minerale, uranijum i gvožđe - kojima je sve lakše pristupiti kako se led topi zbog klimatskih promjena.

Naučnici vjeruju da bi Grenland mogao da ima i značajne rezerve nafte i gasa.

