Prenos: Svečana akademija povodom Dana Republike Srpske

Izvor:

ATV

08.01.2026

17:00

Пренос: Свечана академија поводом Дана Републике Српске
Foto: ATV

U Banjaluci je u toku svečana akademija povodom Dana Republike Srpske.

Svečanoj akademiji prisustvuju vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić, premijer Srpske Savo Minić i članovi Vlade Srpske, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Prisutni su i predsjednik Vlade Srbije Đuro Macut, ministri u Vladi Srbije, Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije i sveštenstvo SPC, te brojni predstavnici političkog, društvenog i kulturnog života Srpske, Srbije i regiona.

U petak, 9. januara, u 9.00 časova biće služena liturgija u Hramu Hrista Spasitelja, a u 12.00 časova svečani defile na Trgu Krajine.

Deveti januar se slavi kao Dan Republike Srpske, koja je tog datuma 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH.

Srpsku su osnovali srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini BiH nakon što su preglasani u ključnim pitanjima o opstanku Jugoslavije, a pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba, koji su imali status konstitutivnog naroda.

Naziv Republika srpskog naroda u BiH bio je u upotrebi do 28. februara 1992. godine i proglašenja prvog Ustava, kada je zamijenjen sa Srpska Republika BiH, koji je korišten do 12. avgusta 1992. godine, kada je uveden Srpska Republika. Taj naziv je septembra 1992. godine zamijenjen sadašnjim - Republika Srpska.

Najvažnije informacije donosimo u našim informativnim emisijama, kao i na našem portalu www.atvbl.rs.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

ATV

