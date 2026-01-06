Božićni program na ATV-u

Najradosniji praznik pravoslavnih hrišćana, Božić, proslavićemo zajedno sa vama i donosimo vam prigodan praznični program, koji počinjemo sutra u 5 časova, a kruna biće naša 'Božićna priča' u 15 časova.

U 5 časova donosimo snimak liturgije iz Hrama Svetog Save u Beogradu, a u 7 časova i 30 minuta donosimo dokumentarni film 'Danas je Božić'. Program nastavljamo od 8 časova serijalom 'Manastiri', a u 8 časova i 30 minuta, možete uživati u jedinstvenom glasu Divne Ljubojević i izboru predivne duhovne muzike.

Program nastavljamo od 9 časova i 30 minuta dokumentarnim filmovima o pravoslavlju, te običajima i simbolici rođenja Hristovog, 'Manastir Vaseljene' i 'Istok sa visine' u domaćoj produkciji.

U 10 časova donosimo prenos liturgije iz Hrama Hrista Spasitelja u Banjaluci, a u 13 časova i 30 minuta možete da uživate u nevjerovatnom nastupu čuvara tradicije, koncertu KUD 'Gradimir'.

U 14 časova i 35 minuta donosimo Božićnu poslanicu Njegove svetosti patrijarha srpskog Porfirija, a potom od 15 časova možete uživati u predivnom druženju najradosnijeg pravoslavnog praznika uz našu 'Božićnu priču', kroz koju će vas voditi naša Zorica Petković.

Očekuje vas mnogo radosti, božićnih pjesama, osmijeha i lijepih želja za ponovno rođenje i početak nove, mirnije i blagodetnije godine.

Mir Božji, Hristos se rodi!