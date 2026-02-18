Logo
Šveđani razmatraju hemijsku kastraciju osuđenih pedofila: Šta vi kažete?

Izvor:

SRNA

18.02.2026

21:05

Komentari:

0
zlostavljanje djece
Foto: Pixabay

Švedska vladajuća Umjerena stranka predložila je da se razmotri uvođenja hemijske kastracije za osuđene pedofile da bi se osnažila borba protiv seksualnog zlostavljanja djece.

Ministar pravosuđa Švedske Gunar Stromer izjavio je da će nakon predstojećih izbora biti razmotrena ova mjera te je naveo primjere iz drugih zemalja u kojima se hemijska kastracija koristi "uspješno".

Pojasnio je da osuđena osoba, ukoliko želi da prijevremeno bude puštena na slobodu, mora da pristane na određeni tretman, prenijeli su danas švedski mediji.

"Preduzećemo odgovornost i obezbijediti da se sprovede. To su pitanja koja su se i ranije otvarala. Mislim da smo sada došli do tačke kada se ozbiljno moramo pozabaviti tim", rekao je Stromer.

Predložene mjere uključuju i uspostavljanje registra visokorizičnih počinilaca i uvođenje "digitalnih preventivnih zabrana pristupa". Time bi se počiniocima, za koje se procijeni da predstavljaju rizik, ograničilo korištenje mobilnog telefona ili računara.

Stromer je pojasnio da su digitalna ograničenja usmjerena na jačanje prevencije seksualnih krivičnih djela.

Lider Hrišćanskig demokrata Kršćanskih demokrata Eba Buš nedavno je pozvala na sličan zakon, dok je vođa Švedskih demokrata Jimi Okeson predložio hiruršku kastraciju pedofila, kao alternativu doživotnom zatvoru.

