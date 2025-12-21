Logo
Osuđen vaspitač pedofil, čeka ga duga robija

Izvor:

Agencije

21.12.2025

18:23

zlostavljanje djece
Foto: Pixabay

Pedagoški asistent iz Bogojeva kod Odžaka I. O. (28) osuđen je nedavno na 18 godina i tri mjeseca zatvora.

Nakon održanog glavnog pretresa 11. decembra optuženi I. O. je oglašen krivim za izvršenje ukupno 29 krivičnih djela nedozvoljene polne radnje i jednog krivičnog djela prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloljetnog lica za pornografiju.

„Osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 18 godina i tri meseca”, saopšteno je iz Višeg suda u Somboru.

Pritvor mu je produžen do upućivanja na izdržavanje kazne zatvora.

Iz suda su dodali da su oštećeni radi ostvarivanja imovinsko-pravnih zahtjeva upućeni na parnični postupak, a okrivljeni je obavezan na snošenje troškova krivičnog postupka, koji će biti odmjereni u pisanom otpravku presude.

Podsjetimo, I. O. uhapšen je u maju 2023. godine zbog sumnje da je počinio šest krivičnih djela obljuba zloupotrebom položaja, 28 krivičnih djela nedozvoljene polne radnje i krivično djelo prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloljetnog lica za pornografiju.

Ovaj slučaj ostao je u medijskom zapećku jer je otkriven u vrijeme masovnih ubistava – u OŠ „Vladislva Ribnikar” i selima Malo Orašje i Dubona.

Kako je navedeno u optužnici, on je ova krivična djela činio u kontinuitetu od ljeta 2022. do 4. maja 2023. godine prema većem broju oštećenih lica, odnosno djeci koja su rođena 2017, 2018, 2019. i 2020. godine i koja su pohađala Predškolsku ustanovu „Poletarac” u Odžacima.

Radeći na poziciji vaspitača, umjesto pedagoškog asistenta, kako je glasio njegov ugovor, I. O. je, prema svjedočenju većeg broja djece, činio neprimjerene radnje, govoreći im da je to „njihova mala tajna”, pisali su mediji.

Zlostavljanje djece je otkriveno kada je jedan dječak od četiri godine prijavio roditeljima da ga je nagog fotografisao I. O., nakon čega su roditelji odlučili da provjere o čemu je riječ i da li dijete govori istinu. Kada je psiholog potvrdio vjerodostojnost iskaza mališana, ovaj „vaspitač” je priveden, a ubrzo su u njegovom mobilnom telefonu pronađene fotografije nage djece iz vrtića. Slučaj se dalje otkrivao kada su ostali roditelji razgovarali sa svojom djecom i ubrzo je broj zlostavljanja postao dvocifren.

Prema svjedočenjima roditelja, dok je neke dječake samo fotografisao, druge je neprimjereno dodirivao po polnom organu, a detalji su se ubrzo sami nizali.

Slučaj vaspitača pedofila digao je tada na noge malu opštinu Odžaci, a roditelji i mještani tih dana su izašli na ulice u mirnim protestima jer su smatrali da reakcija opštine i predškolske ustanove na ovo zlostavljanje djece u vrtiću nije adekvatna. Tek nakon pritisaka javnosti, direktorka PU „Poletarac” podnijela je ostavku.

Prilikom završnih riječi, pedagoški asistent izjasnio se da nije kriv ni po jednoj tački optužnice, pisali su mediji.

Roditelji zlostavljane djece, sa nestrpljenjem, ali i zebnjom, iščekivali su da se sudski proces završi, a ono čega su se pribojavali jeste izricanje male kazne za osobu koja je na gnusan način u vrtiću zlostavljala djecu.

„Čitav tok suđenja bio je izuzetno mučan za nas, jer smo iznova proživljavali svaku traumu, gledali tu osobu u oči, ali i doživeli da se svedočanstva naše dece osporavaju”, izjavila je za medije majka jednog mališana.

To je, prema njenim riječima, kulminiralo kada je vještak praktično pobio iskaze koje su djeca davala iako je tri psihologa potvrdilo autentičnost dječjih izjava o seksualnom uznemiravanju i zlostavljanju koje su doživljavala u kontinuitetu od ljeta 2022. do 4. maja 2023. godine.

Vještak je samo pet, šest iskaza djece proglasio validnim, dva kao „delimično validna”, a ostale potpuno nevalidnim. „Koliko je to apsurdno, govori činjenica da je delimično validnim proglašen iskaz dečaka koji je zlostavljanje prvi prijavio svojim roditeljima i zahvaljujući čijoj hrabrosti se sve otkrilo i saznalo, a zlostavljač naše dece završio u pritvoru”, priča za medije ova majka.

Za krivično djelo prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloljetnog lica za pornografiju Krivičnim zakonikom Republike Srbije predviđena je kazna od najmanje jedne, a najviše osam godina zatvora. Takođe, za postojanje osnovane sumnje o izvršenju krivičnog djela obljuba zloupotrebom položaja zaprijećena je kazna zatvora preko 10 godina, odnosno od pet do 12 godina.

pedofilija

osuđen pedofil

