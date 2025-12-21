Mikrokreditna fondacija iz BiH doživjela krah, pokrenuta likvidacija

Agencija za bankarstvo BiH oduzela je dozvolu za davanje mikrokredita Mikrokreditnoj fondaciji LOK iz Sarajeva, čime je ovoj instituciji onemogućeno dalje poslovanje u sektoru mikrokreditiranja.

U odluci Agencije navodi se da donirana sredstva za kreditni fond, u iznosu od 4.638.652 KM, ne ulaze u likvidacionu masu kao kapitalna sredstva. To znači da će, nakon pokretanja postupka likvidacije, navedena sredstva biti prenesena na jednu ili više drugih mikrokreditnih fondacija sa sjedištem u Federaciji BiH, u skladu sa važećim propisima.

Mikrokreditna fondacija LOK dobila je dozvolu za obavljanje mikrokreditnih poslova 4. februara 2008. godine i tokom više od decenije poslovanja bila je prisutna na tržištu mikrokreditnih usluga u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Prema podacima Agencije za bankarstvo Federacije BiH, MKF LOK je na kraju 2024. godine raspolagala imovinom u iznosu od 5,728 miliona KM. Bruto kreditni portfelj, umanjen za odgođene prihode od naknada, iznosio je 4,662 miliona KM, dok su finansijski plasmani bili na nivou od 4,349 miliona KM.

Finansijski rezultat fondacije za 2024. godinu bio je negativan i iznosio je minus 484.000 KM. Na dan 31. decembra 2024. godine, Mikrokreditna fondacija LOK zapošljavala je ukupno 48 radnika.

Odluka o oduzimanju licence i pokretanju postupka likvidacije otvara pitanje dalje sudbine zaposlenih, ali i kontinuiteta kreditne podrške korisnicima, koji će, prema najavama, biti preusmjereni na druge mikrokreditne fondacije u Federaciji Bosne i Hercegovine, piše Viteški.ba.