Logo
Large banner

Oglasio se prvi trener Alkaraza: Otkriveno koje kriv za raskid

Izvor:

Kurir

21.12.2025

17:44

Komentari:

0
Огласио се први тренер Алкараза: Откривено које крив за раскид
Foto: Tanjug/AP/Seth Wenig

Ne stišava se bura nakon što je prvi teniser svijeta Karlos Alkaraz otpustio svog trenera Huana Karlosa Ferera.

Santos je Alkarasa trenirao od njegove 5. do 12. godine i ne okljeva da kaže kako je doživio istu sudbinu kao Ferero.

"Promjena je bila očekivana. Kada je Samjuel Lopes došao kao pomoćni trener, bilo je jasno da je promjena moguća. Na kraju krajeva, stvari su se sa Karlitosom uvijek radile na ovaj način, postepeno tako da se ništa drastično ne dešava preko noći. Može biti iz različitih razloga. Najvjerovatniji je taj da nisu postigli dogovor, ni finansijski ni o uslovima", rekao je Santos i dodao:

molotovljev koktel pexels

Hronika

Piromani posijali strah: Građani se pitaju ko su naručioci "pepeo poruka"

"Ko god da upravlja svim tim za Karlitosa, možda misli da Huan Karlos traži previše novca, procente od nagradnog fonda itd. Mislim da je to suština".

Santos je prošao kao i Ferero.

"Nisam razmišljao o tome, ali razgovarajući sa suprugom, ona je to pomenula: 'Vidi, desilo mu se nešto slično kao i tebi'. Kad malo razmislim o tome, Karlosov otac je taj koji je zaista glavni. Karlitos nema nikakve veze sa tim. Karlitos bi nastavio koliko god da je Huan Karlos tražio".

Ističe da ga Alkaras nikad javno nije pohvalio, iako su radili dosta dugo, piše Kurir.

Старац

Svijet

Njemački penzioneri nikako da "skroje kraj sa krajem"

"Bio sam sa Karlitosom osam godina, sa Huan Karlosom sedam, Isto mi se desilo. Želio sam određene uslove, ali njegov otac ih nije tako vidio. Huan Karlos je vjerovatno tražio i druge uslove koje njegov otac takođe nije želio i na koje nije pristao. Ali dobro, bar je Karlitos rekao neke lijepe riječi o Huanu Karlosu i to je bio zaista važan period za njega. Bilo je i za mene, ali nažalost, nisam javno čuo tako lijepe reči", istakao je Santos.

Podijeli:

Tag:

Karlos Alkaraz

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Двије особе погинуле на ауто-путу

Hronika

Dvije osobe poginule na auto-putu

8 min

0
Пиромани посијали страх: Грађани се питају ко су наручиоци "пепео порука"

Hronika

Piromani posijali strah: Građani se pitaju ko su naručioci "pepeo poruka"

23 min

0
Старац броји паре

Svijet

Njemački penzioneri nikako da "skroje kraj sa krajem"

28 min

0
Кремљ: Путин има низ заказаних путовања у иностранство

Svijet

Kremlj: Putin ima niz zakazanih putovanja u inostranstvo

34 min

0

Više iz rubrike

Надал: Не вјерујем да ће ме Алкараз звати

Tenis

Nadal: Ne vjerujem da će me Alkaraz zvati

1 d

0
Тениски великан одлази у пензију

Tenis

Teniski velikan odlazi u penziju

1 d

0
Новак Ђоковић и Рафаел Пагонис

Tenis

Novak Đoković otkrio buduću zvijezdu tenisa

3 d

0
Алкараз прекинуо сарадњу са тренером послије седам година

Tenis

Alkaraz prekinuo saradnju sa trenerom poslije sedam godina

4 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

49

Od Derviša do Obilićeva, Banjalučani ujedinili srca: Sakupljeno skoro 15.000 KM na "Krofnama iz bloka"

17

44

Oglasio se prvi trener Alkaraza: Otkriveno koje kriv za raskid

17

42

Dvije osobe poginule na auto-putu

17

27

Piromani posijali strah: Građani se pitaju ko su naručioci "pepeo poruka"

17

22

Njemački penzioneri nikako da "skroje kraj sa krajem"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner