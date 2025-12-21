Oglasio se prvi trener Alkaraza: Otkriveno koje kriv za raskid

Ne stišava se bura nakon što je prvi teniser svijeta Karlos Alkaraz otpustio svog trenera Huana Karlosa Ferera.

Santos je Alkarasa trenirao od njegove 5. do 12. godine i ne okljeva da kaže kako je doživio istu sudbinu kao Ferero.

"Promjena je bila očekivana. Kada je Samjuel Lopes došao kao pomoćni trener, bilo je jasno da je promjena moguća. Na kraju krajeva, stvari su se sa Karlitosom uvijek radile na ovaj način, postepeno tako da se ništa drastično ne dešava preko noći. Može biti iz različitih razloga. Najvjerovatniji je taj da nisu postigli dogovor, ni finansijski ni o uslovima", rekao je Santos i dodao:

"Ko god da upravlja svim tim za Karlitosa, možda misli da Huan Karlos traži previše novca, procente od nagradnog fonda itd. Mislim da je to suština".

Santos je prošao kao i Ferero.

"Nisam razmišljao o tome, ali razgovarajući sa suprugom, ona je to pomenula: 'Vidi, desilo mu se nešto slično kao i tebi'. Kad malo razmislim o tome, Karlosov otac je taj koji je zaista glavni. Karlitos nema nikakve veze sa tim. Karlitos bi nastavio koliko god da je Huan Karlos tražio".

Ističe da ga Alkaras nikad javno nije pohvalio, iako su radili dosta dugo, piše Kurir.

"Bio sam sa Karlitosom osam godina, sa Huan Karlosom sedam, Isto mi se desilo. Želio sam određene uslove, ali njegov otac ih nije tako vidio. Huan Karlos je vjerovatno tražio i druge uslove koje njegov otac takođe nije želio i na koje nije pristao. Ali dobro, bar je Karlitos rekao neke lijepe riječi o Huanu Karlosu i to je bio zaista važan period za njega. Bilo je i za mene, ali nažalost, nisam javno čuo tako lijepe reči", istakao je Santos.