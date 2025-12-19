Logo
Teniski velikan odlazi u penziju

19.12.2025

20:22

Komentari:

0
Тениски великан одлази у пензију
Foto: Tanjug/Georgios Kefalas/Keystone via AP

Švajcarski teniser Sten Vavrinka saopštio je danas da će završiti karijeru na kraju sljedeće godine.

Vavrinka (40) je tokom karijere osvojio 16 titula, po jednom je bio najbolji na Australijan openu, Rolan Garosu i US openu.

Švajcarski teniser se trenutno nalazi na 157. mestu na ATP listi, a najviši plasman u karijeri mu je bila treća pozicija.

"Svaka knjiga ima kraj. Vrijeme je da ispišem posljednje poglavlje svoje teniske karijere, 2026. će biti moja poslednja godina na ATP turu", napisao je Vavrinka na društvenim mrežama.

Борац - Зрињски

Fudbal

Zrinjski u sudijskoj nadoknadi do evropskog proljeća

On je naveo da još uvek želi da testira svoje granice i završi karijeru na najbolji mogući način.

"I dalje imam snove vezane za ovaj sport, uživao sam u svemu što mi je tenis dao, posebno u emocijama koje sam osećao igrajući pred vama. Radujem se što ću vas još jednom vidjeti širom sveta", poručio je švajcarski teniser.

tenis

Sten Vavrinka

Komentari (0)
