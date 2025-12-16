Logo
Đoković se za turnir sprema sa 14-godišnjakom?

16.12.2025

12:16

Foto: Tanjug/AP/Seth Wenig

Novak Đoković već gleda ka 2026. godini i već je započeo predsezonske pripreme.

Srpski teniser će novu godinu započeti nastupom na ATP 250 turniru u Adelejdu, nedjelju dana prije Australijan opena.

U međuvremenu izabrao je Atinu kao mjesto za trening sa evropskim šampionom do 14 godina, Rafaelom Pagonisom.

Mladi Grk uspijevao je da održi razmjenu udaraca sa Đokovićem i čak sebi priušti zadovoljstvo da mu osvoji poen.

