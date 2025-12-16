Đoković se za turnir sprema sa 14-godišnjakom?

Novak Đoković već gleda ka 2026. godini i već je započeo predsezonske pripreme.

Srpski teniser će novu godinu započeti nastupom na ATP 250 turniru u Adelejdu, nedjelju dana prije Australijan opena.

U međuvremenu izabrao je Atinu kao mjesto za trening sa evropskim šampionom do 14 godina, Rafaelom Pagonisom.

On en parle de la pépite grecque Rafael Pagonis, 14 ans, qui tient une diagonale revers en détente contre Novak Djokovic ?pic.twitter.com/tBMdhHROq7 — Tennis Legend (@TennisLegende) December 15, 2025

Mladi Grk uspijevao je da održi razmjenu udaraca sa Đokovićem i čak sebi priušti zadovoljstvo da mu osvoji poen.